Цифровизация Системное ПО
I-Sys и Axiom JDK подтвердили совместимость своих решений

Компания I-Sys и разработчик экосистемы Java в России Axiom JDK объявили о подтверждении совместимости своих продуктов – low-code-платформы DocTrix Platform со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и легковесным Java-контейнером Axiom Runtime Container Pro, что открывает заказчикам дополнительные возможности для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

В рамках тестирования была подтверждена полная функциональная совместимость программных продуктов, включая стабильную работу бизнес-приложений, производительность и соответствие требованиям информационной безопасности. Использование Axiom JDK в качестве среды выполнения позволяет заказчикам I-Sys отказаться от зарубежных Java-платформ без потери функциональности и надежности.

Подтверждение совместимости особенно актуально для крупных корпоративных и государственных организаций, которые реализуют проекты по импортозамещению и переходу на российское программное обеспечение. Платформа DocTrix в связке с решениями Axiom JDK могут использоваться в критически важных системах, соответствуя требованиям регуляторов и корпоративным стандартам.

Подтвержденная совместимость продуктов I-Sys и Axiom JDK позволяет заказчикам снизить технологические и лицензионные риски, обеспечить долгосрочную поддержку ИТ-систем и выстроить надежную основу для дальнейшего цифрового развития.

