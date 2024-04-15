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Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews

Платформа «Боцман Клик», созданная компанией Smart technologies Soft, вошла в пятерку лидеров рейтинга российских платформ Kubernetes 2024, анонсированного Market.CNews. Аналитики ИТ-маркетплейса провели сравнение представленных на рынке решений по количеству внедрений, характеристикам, экспертизе вендора и другим параметрам.

Платформа «Боцман Клик» в первую очередь актуальна для госкорпораций и бизнеса, нуждающегося в создании и поддержке ИТ-инфраструктуры проектов. На данный момент платформа может использоваться в государственных информационных системах по классу защиты КС-3. «Боцман Клик» позволяет значительно сократить ресурсоемкость операций как при первоначальной настройке, так и во время эксплуатации. Возможности масштабирования позволяют обеспечить сопровождение информационных систем любой сложности и размера силами одного-двух DevOps-инженеров.

Основная цель продукта – оркестрация кластера при широком спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями.

Платформа «Боцман Клик» работает на российских ОС «Ред ОС», Astra Linux. Решение позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Пользователю предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий строгим политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.

«Боцман Клик» имеет ряд особенностей и преимуществ. Время разворачивания платформы занимает от 20 до 30 минут, при этом развернут будет не только Kubernetes, но и вся экосистема (CNI; журналирование; мониторинг; безопасность). Платформа «Боцман Клик» запускается не только на архитектуре x86, но уже успешно протестирована и на архитектуре ARM. В платформу встроен каталог приложений, в который пользователи могут добавить свои сконфигурированные и нативные приложения, доступные для быстрой установки в кластер. Созданный каталог приложений позволит автоматизировать развертывание приложений в несколько кликов. Все используемые Open Source инструменты платформы «Боцман Клик» находятся в локальном репозитории Smart Technologies SOFT и обновляются ежедневно. В случае возникновения ограничений в части обновлений, инструменты останутся доступны на территории Российской Федерации.

«Микросервисная разработка в период тотального импортозамещения предполагает использование отечественных Kubernetes-платформ. Рейтинг CNews собрал и обобщил опыт, накопленный компаниями на заданном направлении. У нас появилась возможность беспристрастного сравнения с другими отраслевыми решениями, и сегодня мы удовлетворены достигнутым результатом. Впереди у нас напряженная работа по выводу платформы «Боцман Клик» на лидирующие позиции», – сказал директор по продажам Smart technologies Soft Игорь Сорокин.

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