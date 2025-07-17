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Bellsoft Axiom Linux


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 1
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек 1
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 1
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Bellsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 2
Oracle Corporation 6776 2
8584 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
Flant - Флант 125 1
Upstream 50 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
ФОРС Дистрибуция 38 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 865 2
Газпром ПАО 1377 1
Альфа-Банк 1806 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 19 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12242 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22120 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11881 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21350 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14048 5
Сервер приложений - Application server 343 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1654 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 608 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2058 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7830 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1025 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29686 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5637 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10707 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 222 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4285 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21351 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5198 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32427 1
DevOps - Development и Operations 969 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4340 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4192 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1389 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1106 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2682 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11734 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6537 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2634 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1156 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 261 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1506 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 627 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 184 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 395 1
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Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 12 7
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 742 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 116 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 122 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 120 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 288 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 1
Docker Hub 21 1
Кузнецов Александр 135 5
Титов Александр 34 1
Борискин Александр 12 1
Гончаров Александр 19 1
Тамбовский Андрей 16 1
Карпов Роман 75 1
Сорокин Игорь 16 1
Будкевич Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9391 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1463 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2670 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6433 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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