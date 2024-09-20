Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024. Аналитики провели сравнение архитектур, функциональности, уровня цен и безопасности решений, представленных на российском рынке.
Электронная почта была и остается главным средством связи, особенно в корпоративной среде. Да, быстрые коммуникации перешли в чаты и мессенджеры, но как только требуется более официальный запрос, сразу возникает фраза: «Напиши мне письмо».
В эпоху отказа от Exchange и других западных сервисов на первый план вышли российские вендоры. Именно их решениям и посвящен обзор и рейтинг Корпоративных почтовых решений 2024. Подробности — по ссылке.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие характеристики.
- Функциональность.
- Архитектура.
- Возможности обеспечения безопасности.
- Стоимость и тестовый период.
- Возможности миграции.
- Отказоустойчивость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рынка признано решение RuPost от компании «РуПост», входящей в Группу «Астра». Архитектура — монолитная; возможна инсталляция on-premise и в частном облаке. Уровень цен — низкий, тестовый период — 90 дней.
На втором месте — решение Mailion от компании «МойОфис». Архитектура — микросервисная, инсталляция on-premise. Уровень цен — средний, тестовый период — 30 дней.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
О проблемах миграции
Для успешной миграции важно тщательно спланировать процесс, выбрать подходящие инструменты миграции и убедиться в наличии необходимых ресурсов и поддержки со стороны команды ИТ. Как правило, промежуточным шагом миграции является сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов.
Помимо этого, в отечественных продуктах порой отсутствует функционал, к которому заказчики привыкли, используя зарубежные решения. Хоть это и не базовые функции, но для многих это становится камнем преткновения.
Преимущество импортозамещения заключается в том, что все вендоры сильно ориентированы на рынок и прислушиваются к мнению нынешних и потенциальных заказчиков в части доработок.
За счет активного взаимодействия одних с другими достаточно часто выходят новые версии продуктов (минорный релиз — в среднем раз в квартал), а качество и скорость ответов поддержки начинают улучшаться.
Ранее представить, что зарубежная компания будет реализовывать важный для российского бизнеса функционал, было просто невозможно. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
О вопросах безопасности и протоколах почтовых систем рассказано в других материалах обзора.
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