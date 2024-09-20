Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024. Аналитики провели сравнение архитектур, функциональности, уровня цен и безопасности решений, представленных на российском рынке.

Электронная почта была и остается главным средством связи, особенно в корпоративной среде. Да, быстрые коммуникации перешли в чаты и мессенджеры, но как только требуется более официальный запрос, сразу возникает фраза: «Напиши мне письмо».

В эпоху отказа от Exchange и других западных сервисов на первый план вышли российские вендоры. Именно их решениям и посвящен обзор и рейтинг Корпоративных почтовых решений 2024. Подробности — по ссылке.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие характеристики. Функциональность. Архитектура. Возможности обеспечения безопасности. Стоимость и тестовый период. Возможности миграции. Отказоустойчивость.

© fizkes / Фотобанк Фотодженика Электронная почта была и остается главным средством связи, особенно в корпоративной среде

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рынка признано решение RuPost от компании «РуПост», входящей в Группу «Астра». Архитектура — монолитная; возможна инсталляция on-premise и в частном облаке. Уровень цен — низкий, тестовый период — 90 дней.

На втором месте — решение Mailion от компании «МойОфис». Архитектура — микросервисная, инсталляция on-premise. Уровень цен — средний, тестовый период — 30 дней.

Таблица 1. Топ-5 корпоративных почтовых решений 2024 Место Компания Название решения Сумма баллов 1 РуПост (Группа «Астра») RuPost 936 2 МойОфис Mailion 869 3 VK Tech Почта VK WorkSpace 857 4 МТС Web Services / АО «Система безопасных коммуникаций» Платформа на базе CommuniGate Pro в облаке MWS 836 5 LanCloud Cloud Office E3 826

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг корпоративных почтовых решений 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор «Корпоративные почтовые решения 2024» Функциональность Почтовый сервис Календарный сервис Безопасность Другое 230 162 144 224 176 215 180 144 210 120 225 144 90 252 146 230 180 144 154 128 230 180 108 203 105 175 198 126 210 109 190 180 108 203 122 195 126 126 126 118 165 144 72 84 118 115 72 18 154 105 70 144 18 42 93

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

О проблемах миграции

Для успешной миграции важно тщательно спланировать процесс, выбрать подходящие инструменты миграции и убедиться в наличии необходимых ресурсов и поддержки со стороны команды ИТ. Как правило, промежуточным шагом миграции является сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов.

Андрей Шарашкин начальник отдела серверных решений и виртуализации «Инфосистемы Джет» Главная «боль» — сложность внедрения и администрирования. Так как продукты новые, у них нет ни общей базы знаний, ни толковых гайдов в открытых источниках. Приходится плотно работать с технической поддержкой вендоров, которая не всегда успевает оперативно обрабатывать входящие запросы. Вторая сложность — сам процесс перехода. Замена почтовой системы в компании на несколько тысяч пользователей — сложный процесс, для выполнения которого требуются значительные ресурсы и экспертиза.

Помимо этого, в отечественных продуктах порой отсутствует функционал, к которому заказчики привыкли, используя зарубежные решения. Хоть это и не базовые функции, но для многих это становится камнем преткновения.

Преимущество импортозамещения заключается в том, что все вендоры сильно ориентированы на рынок и прислушиваются к мнению нынешних и потенциальных заказчиков в части доработок.

За счет активного взаимодействия одних с другими достаточно часто выходят новые версии продуктов (минорный релиз — в среднем раз в квартал), а качество и скорость ответов поддержки начинают улучшаться.

Ранее представить, что зарубежная компания будет реализовывать важный для российского бизнеса функционал, было просто невозможно. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

О вопросах безопасности и протоколах почтовых систем рассказано в других материалах обзора.

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