Специализированный депозитарий «Инфинитум» внедрил систему распознавания паспортов Smart Engines

Специализированный депозитарий «Инфинитум», инфраструктурный участник рынка коллективных инвестиций, интегрировал в бизнес-процессы систему распознавания от Smart Engines. Компания автоматизировала проверку заполнения паспортных данных клиентов в договорах об обслуживании, заявлениях и распоряжениях, актах приема-передачи документов и имущества. Установленная в спецдепозитарии система Smart ID Engine выполняет распознавание паспорта гражданина России, печатного и рукописного основного разворота и страницы с пропиской. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Специализированный депозитарий «Инфинитум» работает со всеми участникам рынка коллективных инвестиций, включая негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, саморегулируемые организации, государственные корпорации, страховые компании.

Сотрудникам специализированного депозитария приходится ежедневно работать со значительным объемом документов, в которых фигурируют заполненные от руки паспортные данные пользователей услуг. Особенно важными при этом становятся точность и скорость сверки данных в документе с теми, что указаны в паспорте клиента. Система распознавания документов позволит минимизировать человеческий фактор при сверке данных паспорта. Техническое решение на базе Smart ID Engine распознает персональные данные из паспорта клиента с изображения в форматах .pdf, .png, .tif, .jpeg, и позволяет сверить их с указанными в документе «Инфинитум».

Smart ID Engine — это мультиплатформенный программный продукт для распознавания печатных и рукописных паспортных данных. Технология функционирует полностью в контуре заказчика, что предотвращает утечку данных на этапе обработки документов и обеспечивает полное соответствие требованиям закона № 152-ФЗ по работе с персональными данными. Продукт интегрируется в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, работает со скоростью 55 паспортных разворотов в секунду на сервере и не требует наличия GPU.

«Принципиально важным требованием при выборе системы распознавания паспортов России для нас была полная конфиденциальность обработки информации. Smart ID Engine помогает осуществлять перекрестную проверку паспортных данных клиентов в документах на нашем собственном сервере. Решение полностью интегрировано во внутреннюю инфраструктуру компании и работает в связке с сервисами, созданными нашими разработчиками», — отметил директор по информационным технологиям и цифровой трансформации АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» Александр Хальмеев.