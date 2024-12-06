Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024. Аналитики провели сравнение версий, платформ виртуализации, функционала и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке.

Managed Kubernetes — это облачная услуга, которая предоставляет готовую к использованию инфраструктуру для запуска кластеров Kubernetes без необходимости самостоятельного управления базовыми компонентами платформы.

В рамках этой услуги поставщик облака берет на себя задачи по установке, обновлению, мониторингу и поддержке Kubernetes, а также обеспечивает доступность и безопасность кластера.

Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров. Данный обзор призван зафиксировать положение дел на рынке по состоянию на конец 2024 г. В материалах представлены характеристики сервисов и соображения о том, для кого он актуален. Подробности — в обзоре провайдеров Kubernetes 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Платформы (гипервизоры), на базе которых построено решение. Платформы управления Kubernetes, на базе которых построен сервис. Поддерживаемые версии Kubernetes. Функциональность. Обновление версий Kubernetes. Уровень цен.

© pogonici / Фотобанк Фотодженика ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признан сервис Managed Kubernetes от провайдера Selectel. Клиентам доступно большое количество версий Kubernetes и широкая функциональность платформы провайдера. Тестовый период — до 30 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — Managed Kubernetes от Linx Cloud, на третьем — Kubernetes as a service от «Софтлайн Решения». В обоих случаях сервис построен на базе российской платформы Deckhouse от компании «Флант». Тестовый период — 30 и 14 дней, уровень цен — средний и высокий соответственно.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров Kubernetes 2024 Место Компания Название Kubernetes-сервиса Сумма баллов 1 Selectel Managed Kubernetes 482 2 Linx Cloud Managed Kubernetes 403 3 Софтлайн Решения Kubernetes as a Service 389 4 Timeweb Cloud Kubernetes Timeweb Cloud 384 5 Лаборатория Числитель Штурвал 378

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг провайдеров Kubernetes 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор Провайдеры Kubernetes 2024 Функциональность Универсальность Уровень цен 206 156 120 186 124 93 186 132 71 164 109 111 206 93 79 186 74 117 206 75 91 206 73 80 144 92 84 184 66 69 124 93 93 102 104 75 166 34 79

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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