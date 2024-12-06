Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024. Аналитики провели сравнение версий, платформ виртуализации, функционала и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке.
Managed Kubernetes — это облачная услуга, которая предоставляет готовую к использованию инфраструктуру для запуска кластеров Kubernetes без необходимости самостоятельного управления базовыми компонентами платформы.
В рамках этой услуги поставщик облака берет на себя задачи по установке, обновлению, мониторингу и поддержке Kubernetes, а также обеспечивает доступность и безопасность кластера.
Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров. Данный обзор призван зафиксировать положение дел на рынке по состоянию на конец 2024 г. В материалах представлены характеристики сервисов и соображения о том, для кого он актуален. Подробности — в обзоре провайдеров Kubernetes 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Платформы (гипервизоры), на базе которых построено решение.
- Платформы управления Kubernetes, на базе которых построен сервис.
- Поддерживаемые версии Kubernetes.
- Функциональность.
- Обновление версий Kubernetes.
- Уровень цен.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признан сервис Managed Kubernetes от провайдера Selectel. Клиентам доступно большое количество версий Kubernetes и широкая функциональность платформы провайдера. Тестовый период — до 30 дней, уровень цен — средний.
На втором месте — Managed Kubernetes от Linx Cloud, на третьем — Kubernetes as a service от «Софтлайн Решения». В обоих случаях сервис построен на базе российской платформы Deckhouse от компании «Флант». Тестовый период — 30 и 14 дней, уровень цен — средний и высокий соответственно.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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