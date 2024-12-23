«Ред Софт» выпустила большое обновление для «Ред ОС» версий 8 и 7.3

Компания «Ред Софт» выпустила обновление операционной системы «Ред ОС» стандартной редакции версий 8 и 7.3. Появилась поддержка Realtime-ядра и корневых сертификатов Российского центра сертификации ТЦИ, по умолчанию внедрен ряд рекомендаций ФСТЭК России.

Опубликованы свежие дистрибутивы «Ред ОС» версий 8 и 7.3, в которые включены актуальные пакеты репозиториев с исправлениями, улучшениями и обновлениями безопасности, накопленными за 2024 г. В обновление вошли новые инструменты для работы с интегрированной графикой, Realtime-ядро, работающее по принципу «мягких ограничений», а также актуальные версии окружений рабочего стола и программного обеспечения.

В репозитории «Ред ОС 8» доступно для установки Realtime-ядро, собранное с патчем PREEMPT_RT и работающее по принципу «мягких ограничений» (в приоритете находится минимизация задержек).

Realtime-ядро «Ред ОС 8» помогает снижать задержки и добиваться предсказуемого времени обработки событий. Данный функционал будет полезен для решения определенного круга задач, например, для обработки аудио- и видеофайлов в режиме реального времени.

Обновленные дистрибутивы «Ред ОС» по умолчанию включают в себя корневые сертификаты российского Центра сертификации ТЦИ.

Центр сертификации ТЦИ выпускает TLS-сертификаты с методами шифрования ECDSA и ГОСТ. TLS-сертификаты являются важным инструментом, обеспечивающим безопасность пользователей интернета.

Пакет, содержащий комплект корневых сертификатов Центра сертификации Минцифры России и Центра сертификации ТЦИ, установлен в «Ред ОС» по умолчанию.

Ядро «Ред ОС 8» обновлено до версии 6.6.51, «Ред ОС 7.3» — до версии 6.1.110. Обновление включает в себя различные исправления, улучшения и патчи безопасности, устраняющие известные CVE. Также в обновление включены исправления и улучшения, разработанные в рамках сотрудничества с Технологическим центром исследований безопасности ядра Linux при ИСП РАН.

В обновленных дистрибутивах «Ред ОС» по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. По рекомендациям ФСТЭК России выполнены настройки механизмов защиты ядра, в том числе для уменьшения периметра атаки ядра, а также настройки средств защиты пользовательского пространства ядра.

Многие системные и серверные компоненты обновлены до актуальных версий. Теперь в состав «Ред ОС» входят обновленные версии Docker 27.2.1, Podman 5.2, системы мониторинга инфраструктуры Zabbix 7. Появилась поддержка PHP версий 8.2 и 8.3.

Обновлен набор драйверов и прошивок linux-firmware до версии 2024 г. Драйвера Nvidia получили актуальную версию 555.58.02.

Обновлено входящее в состав дистрибутива «Ред ОС» пользовательское ПО. Браузер Chromium получил версию 128, почтовый клиент Thunderbird — 115.15.0, а набор офисных программ LibreOffice — 24.2.4.1.

В репозитории появилась программа Envycontrol. Утилита позволяет управлять работой графического процессора в связке с интегрированной графикой процессоров Intel и AMD. С ее помощью можно рационально расходовать ресурсы видеокарты Nvidia, переключаясь между тремя режимами: гибридный режим — драйвер автоматически определяет, какой графический процессор нужно использовать, активируя режим Nvidia только при необходимости; интегрированный режим — работа только интегрированной графики Intel или AMD; режим Nvidia — использование видеокарты от Nvidia без ресурсов интегрированной графики. Более высокая графическая производительность, но и более высокое энергопотребление.

Теперь в состав дистрибутива «Ред ОС 8» по умолчанию входит программа сканирования NAPS2, предоставляющая обширные возможности для работы с документами: сканирование и сохранение файлов в форматах PDF, JPEG, PNG и TIFF; распознавание текста при помощи оптического распознавания символов (OCR); редактирование изображений и PDF-файлов; возможность сканирования и обработки нескольких документов одновременно (пакетная обработка).

«Ред ОС» получила актуальные версии графических окружений: MATE 1.28. Повышена стабильность и эффективность работы программ: архиватора, главного меню, апплетов главной панели, средства для просмотра изображений; KDE Plasma 5.27.11. Обновление включает в себя ряд исправлений оконного менеджера, стабилизирующих работу окружения; GNOME 45. Расширен функционал поиска в файловом менеджере, добавлен динамический индикатор виртуальных рабочих столов, улучшен интерфейс окружения.

В «Ред ОС» были доработаны менеджеры входа в систему SDDM и GDM: SDDM (используемый в графическом окружении KDE) теперь позволяет запоминать и отображать доменных пользователей на экране входа, а также менять пользователю пароль своего аккаунта при входе в систему; GDM (используемый в MATE и GNOME) теперь отображает полные имена пользователей, как локальных, так и доменных. Например, фамилию, имя и отчество.

«Мы продолжаем развивать свою операционную систему и поддерживать ее своевременными обновлениями. В приоритете: расширение круга задач, в которых применима наша операционная система, расширение линейки поддерживаемого оборудования и безопасность. Цель команды разработки «Ред ОС» — создание отечественной операционной системы, которая подойдет для решения сложных и ресурсозатратных задач. Благодарим наших пользователей и заказчиков, которые делятся обратной связью и активно предлагают идеи по улучшению и расширению функционала «Ред ОС», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».