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Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных и дополнительных возможностей, форматов поставки и ценовой политики решений, представленных на российском рынке.

CRM бессмертны. А технологии меняются. На каждом витке развития бизнеса ему требуется учет клиентов, анализ маркетинговых активностей, отслеживание заказов и продаж. Но от exe-файлов мы постепенно перешли к облачным браузерным решениям, а теперь и вовсе создаем CRM на базе Low-code.

Технологии меняются, функциональность нарастает, аналитические возможности увеличиваются, технологии искусственного интеллекта создают дополнительную ценность. Зафиксировать положение дел на рынке по итогам текущего года призван обзор CRM 2024 и рейтинг лучших решений. Подробности — в обзоре CRM-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функционал системы.
  2. Дополнительные возможности.
  3. Форматы поставки.
  4. Отраслевые решения.
  5. Финансовые характеристики компании.
  6. Тестовый период и его ограничения.
  7. Скидка при годовой оплате.
  8. Стоимость.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рынка признана 1С:CRM, предлагаемая компанией «1С-Рарус Специализированные решения». Среди преимуществ широкий функционал и дополнительные возможности, исторически сильные позиции на рынке, совместимость с другими решениями и различные варианты поставки ПО. Тестовый период 30 дней, уровень цен высокий.

На втором месте Битрикс24 от «1С-Битрикс», на третьем ELMA365 CRM от компании ELMA одна из немногих систем, полностью построенная на базе Low-code платформы.

Таблица 1. Топ-5 СRM-систем 2024

Место Компания CRM-система Сумма баллов
1 1С-Рарус Специализированные решения 1C:CRM 568
2 1С-Битрикс Битрикс24 564
3 ELMA ELMA365 CRM 562
4 Мегаплан Мегаплан 559
5 SimpleOne B2B CRM SimpleOne B2B CRM 541

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Топ-10 CRM 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор CRM-систем 2024

Функциональность
Дополнительные возможности
Универсальность
Стоимость

220
200
55
93
200
180
99
85

200
200
100
62
200
120
166
73
160
180
81
120
220
150
105
60
200
150
102
78
180
150
109
90
200
120
112
94
160
120
131
112

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CRM в теме письма.

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