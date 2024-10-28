Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных и дополнительных возможностей, форматов поставки и ценовой политики решений, представленных на российском рынке.

CRM бессмертны. А технологии меняются. На каждом витке развития бизнеса ему требуется учет клиентов, анализ маркетинговых активностей, отслеживание заказов и продаж. Но от exe-файлов мы постепенно перешли к облачным браузерным решениям, а теперь и вовсе создаем CRM на базе Low-code.

Технологии меняются, функциональность нарастает, аналитические возможности увеличиваются, технологии искусственного интеллекта создают дополнительную ценность. Зафиксировать положение дел на рынке по итогам текущего года призван обзор CRM 2024 и рейтинг лучших решений. Подробности — в обзоре CRM-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функционал системы. Дополнительные возможности. Форматы поставки. Отраслевые решения. Финансовые характеристики компании. Тестовый период и его ограничения. Скидка при годовой оплате. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рынка признана 1С:CRM, предлагаемая компанией «1С-Рарус Специализированные решения». Среди преимуществ — широкий функционал и дополнительные возможности, исторически сильные позиции на рынке, совместимость с другими решениями 1С и различные варианты поставки ПО. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — высокий.

На втором месте — Битрикс24 от «1С-Битрикс», на третьем — ELMA365 CRM от компании ELMA — одна из немногих систем, полностью построенная на базе Low-code платформы.

Таблица 1. Топ-5 СRM-систем 2024 Место Компания CRM-система Сумма баллов 1 1С-Рарус Специализированные решения 1C:CRM 568 2 1С-Битрикс Битрикс24 564 3 ELMA ELMA365 CRM 562 4 Мегаплан Мегаплан 559 5 SimpleOne B2B CRM SimpleOne B2B CRM 541

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Топ-10 CRM 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор CRM-систем 2024 Функциональность Дополнительные возможности Универсальность Стоимость 220 200 55 93 200 180 99 85 200 200 100 62 200 120 166 73 160 180 81 120 220 150 105 60 200 150 102 78 180 150 109 90 200 120 112 94 160 120 131 112

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CRM в теме письма.