Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных и дополнительных возможностей, форматов поставки и ценовой политики решений, представленных на российском рынке.
CRM бессмертны. А технологии меняются. На каждом витке развития бизнеса ему требуется учет клиентов, анализ маркетинговых активностей, отслеживание заказов и продаж. Но от exe-файлов мы постепенно перешли к облачным браузерным решениям, а теперь и вовсе создаем CRM на базе Low-code.
Технологии меняются, функциональность нарастает, аналитические возможности увеличиваются, технологии искусственного интеллекта создают дополнительную ценность. Зафиксировать положение дел на рынке по итогам текущего года призван обзор CRM 2024 и рейтинг лучших решений. Подробности — в обзоре CRM-систем 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функционал системы.
- Дополнительные возможности.
- Форматы поставки.
- Отраслевые решения.
- Финансовые характеристики компании.
- Тестовый период и его ограничения.
- Скидка при годовой оплате.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рынка признана 1С:CRM, предлагаемая компанией «1С-Рарус Специализированные решения». Среди преимуществ — широкий функционал и дополнительные возможности, исторически сильные позиции на рынке, совместимость с другими решениями 1С и различные варианты поставки ПО. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — высокий.
На втором месте — Битрикс24 от «1С-Битрикс», на третьем — ELMA365 CRM от компании ELMA — одна из немногих систем, полностью построенная на базе Low-code платформы.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой CRM в теме письма.