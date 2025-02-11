Market.CNews выпустил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети»

ИТ-маркетплейс Market.CNews подготовил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети». Аналитики провели сравнение функциональных возможностей.

Технология виртуализации представляет собой логическое объединение вычислительных ресурсов в единый пул с последующим абстрагированием их от физического оборудования.

Графические ускорители (графические процессоры, GPU) предназначены для обработки и отображения графических данных на экране. Виртуализация графических ускорителей позволяет использовать графический процессор для ускорения графики или GPGPU (General-Purpose Computing on Graphic Processor Unit — вычисления общего назначения на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине.

В рейтинге учтено несколько критериев:

Виртуализация ресурсов графических ускорителей Реализация функций микросегментации сети Виртуализация сетевых ресурсов Применяемая схема лицензирования продукта Информативные сообщения об ошибках в панели графического интерфейса для эффективного траблшутинга

© dlpn / Фотобанк Фотодженика Аппаратное ускорение виртуализации — это технология, которая позволяет улучшить производительность виртуальных машин

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидеры рейтинга

Лидер рейтинга «Виртуализация: Графические ускорители и сети» — компания «ДАКОМ М», набравшая максимальное число баллов за функциональность.

Таблица 1. Топ-5 Виртуализация: Графические ускорители и сети Место Название компании Название платформы виртуализации Сумма баллов 1 ДАКОМ М SpaceVM 2025 2 Ред Софт РЕД Виртуализация 1650 3 Selectel Частное облако Selectel 1400 4 Nubes NGcloud (VMware) 1350 5 Инновационный Центр «Баррикады» Горизонт-ВС 1325

Источник: Market.CNews. Полная версия

В продукте РЕД Виртуализация не предусмотрена функция генерации тестовых пакетов на стороне граничного фаервола, а также используется только одна схема лицензирования (по количеству сокетов), тем не менее по совокупности остальных критериев компания уверенно занимает второе место в рейтинге.

Компания Selectel применяет схему лицензирования, не предусматривающую ограничений по сокетам в составе серверов, однако уступает первым двум компаниям по функциональным возможностям виртуализации сетевых ресурсов.

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Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и сети». Структура баллов Подробнее: Обзор «Виртуализация: Графические ускорители и сети» Функциональность Сервисные возможности 1525 500 1350 300 900 500 850 500 1025 300 725 500 700 500 675 500 675 500 625 300

Правила расчета

250 баллов — виртуализация ресурсов графических ускорителей

25 баллов — реализация функций микросегментации сети

200 баллов — виртуализация сетевых ресурсов

300 баллов — применяемая схема лицензирования продукта

200 баллов — информативные сообщения об ошибках в панели графического интерфейса для эффективного траблшутинга