Market.CNews выпустил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети»
ИТ-маркетплейс Market.CNews подготовил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети». Аналитики провели сравнение функциональных возможностей.
Технология виртуализации представляет собой логическое объединение вычислительных ресурсов в единый пул с последующим абстрагированием их от физического оборудования.
Графические ускорители (графические процессоры, GPU) предназначены для обработки и отображения графических данных на экране. Виртуализация графических ускорителей позволяет использовать графический процессор для ускорения графики или GPGPU (General-Purpose Computing on Graphic Processor Unit — вычисления общего назначения на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине.
В рейтинге учтено несколько критериев:
- Виртуализация ресурсов графических ускорителей
- Реализация функций микросегментации сети
- Виртуализация сетевых ресурсов
- Применяемая схема лицензирования продукта
- Информативные сообщения об ошибках в панели графического интерфейса для эффективного траблшутинга
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидеры рейтинга
Лидер рейтинга «Виртуализация: Графические ускорители и сети» — компания «ДАКОМ М», набравшая максимальное число баллов за функциональность.
Источник: Market.CNews. Полная версия
В продукте РЕД Виртуализация не предусмотрена функция генерации тестовых пакетов на стороне граничного фаервола, а также используется только одна схема лицензирования (по количеству сокетов), тем не менее по совокупности остальных критериев компания уверенно занимает второе место в рейтинге.
Компания Selectel применяет схему лицензирования, не предусматривающую ограничений по сокетам в составе серверов, однако уступает первым двум компаниям по функциональным возможностям виртуализации сетевых ресурсов.
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Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Правила расчета
250 баллов — виртуализация ресурсов графических ускорителей
25 баллов — реализация функций микросегментации сети
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200 баллов — виртуализация сетевых ресурсов
300 баллов — применяемая схема лицензирования продукта
200 баллов — информативные сообщения об ошибках в панели графического интерфейса для эффективного траблшутинга