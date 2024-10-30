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Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг производительности IaaS согласно данным из SLA 2024. Аналитики провели сравнение компенсаций, которые могут быть получены заказчиками в случае возникновения сбоев в работе облачной платформы, а также бюрократических сложностей в их получении.

Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и уровне компенсаций не первый год. Впервые такое исследование было проведено в 2020 г. (повторно — в 2022 г.) и собрало огромную аудиторию, вскрыв ряд подводных камней единственного юридически значимого документа о финансовой ответственности провайдеров.

В этом году проведено очередное обновление информации о компенсациях и правилах их получения, составлен новый график «щедрости» провайдеров. Так как подавляющее большинство времени доступность сервисов составляет 99,95-100%, то было принято решение дополнительно составить диаграмму и график размера компенсаций в этом диапазоне. Подробности — в обзоре SLA IaaS 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Заявленный уровень доступности SLA IaaS.
  2. Размеры выплат в зависимости от простоя.
  3. Максимальная компенсация.
  4. Длительность профилактики в месяц.
  5. Способ уведомления о профилактике.
  6. Точность определения простоя.
  7. Формат компенсации.
  8. Период подачи заявки.
  9. Срок получения компенсации.

© kyolshin / Фотобанк Фотодженика
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг производительности IaaS согласно данным из SLA 2024

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга SLA IaaS 2024 признана компания Softline. При отклонении от базового уровня надежности размер компенсаций достаточно быстро достигает 10% и далее увеличивается на 10% за каждые 0,1% простоя.

На втором месте — LanCloud. При простое 0,1% и выше провайдер готов компенсировать сразу 25% месячной стоимости услуги.

Третье место — у Т1 Облако. График расчета компенсаций растет соизмеримо с некоторыми другими участниками рейтинга, но обгоняет конкурентов за счет хорошо проработанного документа и дополнительных характеристик, таких как регламентированная длительность профилактики и уведомления о ней, точность определения простоя, правил получения компенсаций и т.д.

Таблица 1. Топ-5 SLA IaaS 2024

Место Провайдер Сумма баллов
1 Софтлайн 1 241
2 LanCloud 1 145
3 Т1 Облако 598
4 Росукреп 505
5 ITGLOBAL.COM 438

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг SLA IaaS 2024

Подробнее: Обзор SLA IaaS 2024

1241
1145

598

505

438
401

382
347

334
322
317
260
203

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Средний размер компенсаций

Для удобства заказчиков аналитики составили диаграмму и график, иллюстрирующие размер компенсаций и разброс этого показателя среди разных провайдеров.

Представленная ниже диаграмма показывает средний размер компенсации облачных провайдеров в диапазоне доступности IaaS от 100% до 99,5%. У лидеров рейтинга средний размер превышает 20%, у аутсайдеров составляет 0%.

Средний размер компенсации облачных провайдеров в диапазоне доступности IaaS от 100% до 99,50%

Подробнее: Обзор SLA IaaS 2024

20,36%
20,10%
8,82%
8,82%

8,04%
6,04%

5,98%

5,29%
1,80%
1,35%

1,35%

0,24%
0,00%

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Более подробно ознакомиться с правилами начисления компенсаций можно на графике ниже. На нем для каждого провайдера приведена линия, показывающая размер компенсаций в зависимости от доступности облачной инфраструктуры.

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Чем более резким является рост линии, тем более высокие компенсации готов выплачивать провайдер и тем лучше для клиента. График дополнительно подтверждает высокий уровень компенсаций у лидеров рейтинга SLA IaaS и практически полное отсутствие компенсаций у аутсайдеров.

Перейти к обзору SLA IaaS 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.

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