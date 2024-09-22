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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений для облачной защиты 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг средств облачной защиты 2024. Аналитики провели сравнение функционала, совместимости и безопасности решений, представленных на российском рынке.

Средства облачной защиты — широкий набор технологий и решений, предназначенных для обеспечения безопасности данных и приложений в облачных средах. Это и антивирусное программное обеспечение, и межсетевые экраны, и средства обнаружения вторжений.

Обзор и рейтинг средств облачной защиты готовится аналитиками Market.CNews впервые, а интерес к этой теме вызван ощутимым ростом облачных сред, киберпреступности и смещения спроса в пользу российских решений. Подробности — в обзоре средств облачной защиты 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие характеристики.
  2. Поддержка российских операционных систем.
  3. Поддержка платформ виртуализации.
  4. Функциональность.
  5. Вопросы безопасности.
  6. Поддержка протоколов при аутентификации пользователей.
  7. Поддержка протоколов для консолидированного сбора и индексации логов.
  8. Стоимость.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
Средства облачной защиты — широкий набор технологий и решений, предназначенных для обеспечения безопасности данных и приложений в облачных средах

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение Базис.Virtual Security от компании БАЗИС. Оно обладает широкими функциональными возможностями, поддерживает аутентификацию пользователей через Госуслуги, обеспечивает механизмы единого входа Single-Sign On.

На втором месте — vGate от компании «Код безопасности», на третьем — Kaspersky Security для виртуальных сред.

Таблица 1. Топ-5 решений для облачной защиты 2024

Место Компания ПО для облачной защиты Сумма баллов
1 БАЗИС Базис.Virtual Security 378
2 Код Безопасности vGate 324
3 Kaspersky Kaspersky Security для виртуальных сред 284
4 ESET ESET Virtualization Security 218
5 MTS Web Services Антивирусная защита 202

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг средств облачной защиты 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор «Средства облачной защиты 2024»

Функциональность
Безопасность
Совместимость
160
170
48
140
112
72

160
112
12
140
66
12
100
66
36

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «СОЗ» в теме письма.

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