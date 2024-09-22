Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений для облачной защиты 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг средств облачной защиты 2024. Аналитики провели сравнение функционала, совместимости и безопасности решений, представленных на российском рынке.

Средства облачной защиты — широкий набор технологий и решений, предназначенных для обеспечения безопасности данных и приложений в облачных средах. Это и антивирусное программное обеспечение, и межсетевые экраны, и средства обнаружения вторжений.

Обзор и рейтинг средств облачной защиты готовится аналитиками Market.CNews впервые, а интерес к этой теме вызван ощутимым ростом облачных сред, киберпреступности и смещения спроса в пользу российских решений. Подробности — в обзоре средств облачной защиты 2024.

Перейти к обзору средств облачной защиты 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие характеристики. Поддержка российских операционных систем. Поддержка платформ виртуализации. Функциональность. Вопросы безопасности. Поддержка протоколов при аутентификации пользователей. Поддержка протоколов для консолидированного сбора и индексации логов. Стоимость.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Средства облачной защиты — широкий набор технологий и решений, предназначенных для обеспечения безопасности данных и приложений в облачных средах

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу решений для облачной защиты 2024

Лидером рейтинга признано решение Базис.Virtual Security от компании БАЗИС. Оно обладает широкими функциональными возможностями, поддерживает аутентификацию пользователей через Госуслуги, обеспечивает механизмы единого входа Single-Sign On.

На втором месте — vGate от компании «Код безопасности», на третьем — Kaspersky Security для виртуальных сред.

Таблица 1. Топ-5 решений для облачной защиты 2024 Место Компания ПО для облачной защиты Сумма баллов 1 БАЗИС Базис.Virtual Security 378 2 Код Безопасности vGate 324 3 Kaspersky Kaspersky Security для виртуальных сред 284 4 ESET ESET Virtualization Security 218 5 MTS Web Services Антивирусная защита 202

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг средств облачной защиты 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор «Средства облачной защиты 2024» Функциональность Безопасность Совместимость 160 170 48 140 112 72 160 112 12 140 66 12 100 66 36

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору средств облачной защиты 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «СОЗ» в теме письма.