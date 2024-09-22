Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений для облачной защиты 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг средств облачной защиты 2024. Аналитики провели сравнение функционала, совместимости и безопасности решений, представленных на российском рынке.
Средства облачной защиты — широкий набор технологий и решений, предназначенных для обеспечения безопасности данных и приложений в облачных средах. Это и антивирусное программное обеспечение, и межсетевые экраны, и средства обнаружения вторжений.
Обзор и рейтинг средств облачной защиты готовится аналитиками Market.CNews впервые, а интерес к этой теме вызван ощутимым ростом облачных сред, киберпреступности и смещения спроса в пользу российских решений. Подробности — в обзоре средств облачной защиты 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие характеристики.
- Поддержка российских операционных систем.
- Поддержка платформ виртуализации.
- Функциональность.
- Вопросы безопасности.
- Поддержка протоколов при аутентификации пользователей.
- Поддержка протоколов для консолидированного сбора и индексации логов.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признано решение Базис.Virtual Security от компании БАЗИС. Оно обладает широкими функциональными возможностями, поддерживает аутентификацию пользователей через Госуслуги, обеспечивает механизмы единого входа Single-Sign On.
На втором месте — vGate от компании «Код безопасности», на третьем — Kaspersky Security для виртуальных сред.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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