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Пирогов Николай


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Плавучую поликлинику «Николай Пирогов» подключили к искусственному интеллекту 1
24.04.2024 Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory 1
10.11.2022 Компании «ПРОМТ» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов 1
14.10.2022 PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса 1
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС 1
20.08.2015 Первый заместитель губернатора ХМАО Александр Ким: Федеральные тренды должны быть более конкретными 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Пирогов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Promt - Промт 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 3
Ред Софт - Red Soft 831 1
Базальт СПО - BaseALT 713 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Applite - Атлант ГК 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3147 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 705 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 752 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4226 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3757 3
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 59 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 438 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3445 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7084 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1705 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1719 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6963 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1881 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 287 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8438 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9463 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7660 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7784 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2553 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1009 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1624 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 243 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10878 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3334 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1256 1
Linux OS 10306 6
Promt Neural Translation Server - Promt Professional Neural 48 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1085 4
Microsoft Windows 15980 3
Promt Neural Translation Factory 4 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1246 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 211 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
Apple macOS 2127 1
SDL Trados 30 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 12 1
Рустамов Рустам 459 1
Ким Александр 43 1
Кураш Антон 32 1
Трандин Сергей 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1259 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 208 1
Индия - Bharat 5561 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 918 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1344 1
Земля - планета Солнечной системы 10481 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2611 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 2
Энергетика - Energy - Energetically 5274 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 1
Английский язык 6761 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 923 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3657 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6192 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8770 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4162 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1100 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2491 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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