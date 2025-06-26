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Пирогов Николай
УПОМИНАНИЯ
Пирогов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Promt - Промт 299 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 3
|Ред Софт - Red Soft 831 1
|Базальт СПО - BaseALT 713 1
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
|Applite - Атлант ГК 26 1
|Рустамов Рустам 459 1
|Ким Александр 43 1
|Кураш Антон 32 1
|Трандин Сергей 98 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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