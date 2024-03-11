Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант».

Компания ПРОМТ, разработчик решений PROMT Neural Translation Server, PROMT Translation Factory, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант» в результате проведенных испытаний подтвердили, что продукты совместно корректно функционируют, и выпустили двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

ОС «Атлант» представляет собой программный комплекс с централизованной системой удаленного управления рабочими станциями (LayerPIE). ОС «Атлант» включена в единый реестр российских программ (№ 6766). В 2023 г ОС «Атлант» вошла в топ-6 российских операционных систем по версии CNews.

PROMT Neural Translation Server – российское программное обеспечение для конфиденциального нейронного машинного перевода для компаний и организаций, работающее на ОС Linux. Решение устанавливается в локальную сеть или в закрытый контур и гарантирует безопасную работу с корпоративной документацией в компаниях (отчеты, презентации, аналитика, техническая документация, деловая переписка). Поддерживается перевод текстов и документов для 50+ языков. Решение включено в единый реестр российских программ ( №15703).

PROMT Translation Factory – российское программное обеспечение для автоматизации перевода в госкомпаниях и компаниях, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). PROMT Translation Factory представляет собой многопользовательскую CAT-систему с интегрированным машинным переводом. Решение устанавливается в локальную сеть или закрытый контур заказчика на сервер на ОС Linux и работает без обращения в интернет. Все процессы в системе происходят локально, что гарантирует конфиденциальную работу с корпоративной документацией. Продукт включен в единый реестр российских программ (№18281).

Благодаря технологическому сотрудничеству компаний ПРОМТ и Applite организации смогут решить одновременно две задачи: перевести ИТ-инфраструктуру на отечественное программное обеспечение и снизить расходы на перевод корпоративной информации.

Сегодня мы видим, как на смену прежним международным связям приходят новые, у российских компаний появляются новые партнеры и поставщики, – сказал Николай Пирогов, директор по продажам компании «ПРОМТ». – Это изменения приводят к увеличению документооборота на иностранных языках и смене языковой палитры. Обеспечить конфиденциальный профессиональный перевод, устранить языковые барьеры на уровне всего предприятия, наладить новые деловые связи и вести сотрудничество в безопасной и производительной цифровой среде позволяют программные комплексы, разработанные командами ГК Applite» и ООО «ПРОМТ».

«В эпоху импортозамещения крайне важно обеспечить пользователям комфортный переход на отечественный софт. Наша компания уделяет особое внимание интеграции решений технологических партнеров в экосистему управления Атлант\LayerPie, чтобы обеспечить корректную работу прикладного ПО в операционной системе «Атлант». Такие партнерства помогают предприятиям переходить на отечественное программное обеспечение комплексно, имплементируя нужное прикладное ПО без сбоев, поддерживая бесперебойную работу и минимизируя возможные риски для бизнес-процессов», - отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.