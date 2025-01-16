Promt Neural Translation Factory
PROMT Translation Factory – российское программное обеспечение для автоматизации профессионального перевода в госкомпаниях и компаниях, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). PROMT Translation Factory представляет собой многопользовательскую CAT-систему с интегрированным машинным переводом. Решение устанавливается в локальную сеть или закрытый контур заказчика на сервер на ОС Linux и работает без обращения в интернет. Все процессы в системе происходят локально, что гарантирует конфиденциальную работу с корпоративной документацией. Продукт включен в Единый реестр российских программ (№18281).
Promt Neural Translation Factory и организации, системы, технологии, персоны:
|Promt - Промт 293 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
|Applite - Атлант ГК 20 1
|Linux OS 9936 3
|Promt Neural Translation Server 23 2
|Apple macOS 2059 1
|Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
|SDL Trados 30 1
|Microsoft Windows 15656 1
|Пирогов Николай 7 3
|Епифанцева Юлия 4 2
|Стыценко Артем 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
|Турция - Турецкая республика 2351 1
|Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
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