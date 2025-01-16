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Promt Neural Translation Factory


PROMT Translation Factory – российское программное обеспечение для автоматизации профессионального перевода в госкомпаниях и компаниях, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). PROMT Translation Factory представляет собой многопользовательскую CAT-систему с интегрированным машинным переводом. Решение устанавливается в локальную сеть или закрытый контур заказчика на сервер на ОС Linux и работает без обращения в интернет. Все процессы в системе происходят локально, что гарантирует конфиденциальную работу с корпоративной документацией. Продукт включен в Единый реестр российских программ (№18281).


16.01.2025 С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета 1
24.04.2024 Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Promt Neural Translation Factory и организации, системы, технологии, персоны:

Promt - Промт 293 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Applite - Атлант ГК 20 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Machine translation - Машинный перевод 52 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 38 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Linux OS 9936 3
Promt Neural Translation Server 23 2
Apple macOS 2059 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Турция - Турецкая республика 2351 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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