Promt Neural Translation Factory

PROMT Translation Factory – российское программное обеспечение для автоматизации профессионального перевода в госкомпаниях и компаниях, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). PROMT Translation Factory представляет собой многопользовательскую CAT-систему с интегрированным машинным переводом. Решение устанавливается в локальную сеть или закрытый контур заказчика на сервер на ОС Linux и работает без обращения в интернет. Все процессы в системе происходят локально, что гарантирует конфиденциальную работу с корпоративной документацией. Продукт включен в Единый реестр российских программ (№18281).