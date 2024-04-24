Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory

Компания PROMT объявила о выпуске новой версии многопользовательской платформы профессионального перевода для госкомпаний и компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ) - PROMT Translation Factory. Релиз первой версии вышел в октябре 2023 г., и решение уже внедрено в российских компаниях энергетического, банковского и нефтегазового секторов. Об этом CNews сообщили представители PROMT.

PROMT Translation Factory объединяет в себе CAT-систему нового поколения и технологии ИИ для автоматического перевода. По сравнению с первой версией система получила развитие всех компонентов.

– Поддержка новых языков: добавлена поддержка работы с казахским, арабским, турецким и другими языками. В алгоритмы работы с китайским языком внесены значительные улучшения.

– Расширение возможностей подключения машинного перевода: если в первой версии нейронные модели для машинного перевода были включены непосредственно в PROMT Translation Factory, то теперь нейронный перевод можно получить и через другой продукт компании – PROMТ Neural Translation Server. Это будет выгодно тем клиентам PROMT, кто ранее уже приобрел этот продукт, и особенно тем, кто использует кастомизированные модели перевода PROMT.

– Новые возможности в редакторе: в редакторе PROMT Translation Factory у пользователей появилась возможность разделять, объединять или блокировать сегменты, осуществлять конкорданс-поиск с учетом морфологии, оставлять комментарии в сегментах. Пользователи могут также добавлять горячие клавиши для часто используемых операций, запускать предварительный перевод повторно и др.

– Проверка орфографии

– Новые опции проверки качества перевода: теперь пользователям доступны пакетная проверка качества перевода всех сегментов документа и ее статистика с возможностью выгрузки отчета.

– Новые функции в управлении проектами

Продукт развивается в соответствии с запросами российских пользователей. Директор по продажам PROMT, Николай Пирогов отметил, что пользователи PROMT Translation Factory позитивно отзываются о продукте: «По мнению наших клиентов, продукт не уступает иностранному софту, который использовался в компаниях ранее, и обеспечивает все переводческие бизнес-процессы». Николай отметил, что если компании продолжают использовать продукты западных разработчиков, то они рискуют оказаться без бизнес-критичного инструментария в самый неподходящий момент. При переходе на отечественный софт российские компании получают все преимущества для своевременных обновлений и доступа к квалифицированной поддержки.

Важным аспектом выбора российского решение является обеспечение надежного перехода с ранее используемого ПО на новое. «Мы уделяем особое внимание всем вопросам, связанным с миграцией наших пользователей с зарубежных решений на PROMT Translation Factory, – сказала Юлия Епифанцева, директор по развитию PROMT. – Во время презентаций пользователи задают много уточняющих вопросов про перенос данных (переводческих проектов, памяти перевода и терминологических баз), так как для них принципиально сохранение и дальнейшее использование ранее накопленных лингвистических ресурсов. И мы рады отметить, что оказываем всестороннюю поддержку нашим клиентам, проводим обучение и обеспечиваем бесшовную миграцию на новое решение с сохранением всех данных и без снижения эффективности работы сотрудников».

PROMT Translation Factory входит в реестр отечественного ПО (№ 18281) и уже получил сертификаты совместимости с многими российским операционными системами на базе Linux - Astra Linux, «Ред ОС», «Альт», «Атлант».