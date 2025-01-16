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Епифанцева Юлия



16.01.2025 С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета 1
24.04.2024 Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory 1
21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory 1
01.03.2016 PROMT выпустила вторую версию переводчика для Mac OS X 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Епифанцева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Promt - Промт 293 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Apple macOS 2058 2
Linux OS 9936 2
Promt Neural Translation Factory 4 2
Microsoft Office Word 776 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
SDL Trados 30 1
Promt Neural Translation Server 23 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple - App Store 2890 1
Apple Safari - браузер 853 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Promt Offline 7 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Microsoft Windows 15656 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Турция - Турецкая республика 2351 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Испания - Королевство 3706 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Английский язык 6634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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