Компании «ПРОМТ» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов

PROMT Neural Translation Server, клиент-серверное решение для конфиденциального машинного перевода, полностью совместимо с российскими операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Программный комплекс, созданный «Промт» и «Базальт СПО» позволяет организациям решить сразу несколько задач. Во-первых, перевести ИТ-инфраструктуру на отечественное технологически независимое ПО. Во-вторых, обеспечить работу сотрудников с текстами, документами, электронными письмами и сообщениями в мессенджерах на 40+ иностранных языках независимо от уровня владения языками. В-третьих, значительно улучшить качество перевода, обучив нейронную сеть на основе собственных данных. И, что крайне важно, сформировать безопасную среду для конфиденциального машинного перевода документов и деловой переписки. Об этом CNews сообщили представители «ПРОМТ».

«Деловая среда, в которой работают российские организации и предприятия, меняется очень быстро, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – На смену прежним международным связям приходят новые, расширяется языковая палитра. Устранить языковые барьеры, наладить новые деловые связи и вести сотрудничество в безопасной, производительной и санкционно устойчивой цифровой среде позволяет программный комплекс, созданный разработчиками “Базальт СПО” и “ПРОМТ”».

«Сегодня, предприятия и организации активно переходят с ОС Windows на отечественные операционные системы на ядре Linux, – сказал Николай Пирогов, директор по продажам компании «ПРОМТ». – При этом им надо сохранить возможность пользоваться привычными программами и сервисами. Решить эту задачу поможет программный комплекс в составе ОС “Альт” – PROMT Neural Translation Server для Linux».

Продукты «ПРОМТ» и «Базальт СПО» включены в Единый реестр российского программного обеспечения.

Клиент-серверное решение PROMT Neural Translation Server для Linux предназначено для автоматического перевода текстов и документов разных форматов без ограничения по объемам. Автоматический перевод можно выполнять внутри корпоративной сети, а также интегрировать в любые программы и сервисы через API/SDK. Высокое качество перевода обеспечено применением технологий на основе нейронных сетей и методов кастомизации решения под задачи клиентов. Работа PROMT Neural Translation Server на отечественных ОС «Альт» гарантируют конфиденциальность при переводе любой корпоративной информации.

«Альт рабочая станция» – операционная система для оснащения рабочих мест; в комплект поставки входит набор прикладного ПО для повседневной работы (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, Интернет-браузер, клиент электронной почты и др.). ОС «Альт cервер» предназначена для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности, включает набор прикладного ПО для системных администраторов.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

«ПРОМТ» – российский разработчик лингвистических ИТ-решений для корпоративного сегмента с более чем 30-летним опытом работы на российском и мировом рынках. Клиенты компании – крупные компании в сферах ИТ, промышленности, финансов, торговли, науки, образования, ВПК, государственные структуры.