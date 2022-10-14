PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса

Компания PROMT, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, обновила продукт PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для машинного перевода текстов и документов на основе нейронных сетей. Новая версия поддерживает две платформы — Linux и Windows и зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО. Это расширит возможности российских заказчиков и позволит клиентам использовать переводчик на отечественных операционных системах, таких как «Альт ОС», Astra Linux, «Ред OС» и др. Об этом CNews сообщили представители PROMT.

Выпуск решения для Linux особенно актуален в связи с вопросами импортозамещения и обеспечением технологической независимости российских предприятий и организаций в сфере ИТ. Российские предприятия и организации активно переходят с OС Windows на свободное программное обеспечение на базе ОС Linux. При этом важно, чтобы после смены ОС они могли использовать на Linux все программы и сервисы, необходимые для обеспечения привычных бизнес-процессов и эффективной и безопасной работы всех сотрудников.

PROMT Neural Translation Server – это клиент-серверное решение для машинного перевода внутри корпоративной сети предприятия или организации или для интеграции машинного перевода в любые программы и сервисы через API/SDK.

Возможности решения

Поддержка Linux. Это расширяет возможности российских заказчиков, так как теперь машинный перевод доступен для отечественных ОС.

Высокая производительность. Производительность одного сервера перевода составляет до 100 слов в секунду и может быть увеличена за счет штатной функциональности масштабирования. Для того чтобы перевести 1000 страниц текста, например, с русского языка на английский понадобится не более двух часов.

Качество перевода. В новой версии существенно выросло стартовое качество перевода благодаря использованию больших нейронных моделей. Число параметров большой нейронной модели – 200-250 млн (у стандартной модели – 50-70 млн). Рост качества подтверждается как автоматическими метриками (BLEU), так и экспертными оценками.

Перевод документов. Перевод документов с автоматическим сохранением исходного форматирования ускоряет подготовку отчетов, презентаций, технической документации и маркетинговых материалов. Решение поддерживает форматы .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .xml, .xliff, pdf (текстовый и сканированный), jpeg, png,.odt, .ods.

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Настройка на глоссариях. В решение включены уникальные технологии лексической настройки нейронного перевода для повышения качества и настройки решения на терминологию заказчиков.

Коннекторы для интеграции машинного перевода в CAT системы. Интеграции с CAT-системами и возможности настройки позволяют существенно ускорить подготовку профессионального перевода документов – до 35% и оптимизировать работу отделов перевода компаний.

Удобное администрирование. Веб-интерфейс администратора помогает контролировать использование решения (монитор лицензий, управление пользователями и профилями перевода, статистика использования по объему и типам перевода).

С PROMT Neural Translation Server специалисты предприятий и организаций могут переводить любые тексты без ограничения по объему и документы на 40+ иностранных языках. Решение работает внутри корпоративной сети, не обращается к сторонним сервисам или базам данных, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при переводе любой корпоративной информации.

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«Новая версия продукта входит в Единый реестр российских программ и работает на российских ОС семейства Linux,. Совместимость подтверждена сертификатами “Альт ОС”, Astra Linux, “Ред OС”. Это делает наш продукт актуальным и востребованным решением для российского бизнеса и государственных заказчиков. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы российские организации, работающие в промышленности, нефтегазовой отрасли, медицине и фармацевтике, атомной энергетике, информационных технологиях, электронной дистрибуции и других отраслях – могли получать перевод высокого качества любых рабочих материалов. С PROMT Neural Translation Server каждый специалист с любой языковой компетенцией может вести деловую переписку, переводить презентации, техническую, финансовую, аналитическую документацию. Особенно важно, что наши решения позволяют эффективно работать с любой бизнес-информацией без риска утечек», — сказал Николай Пирогов, директор по продажам PROMT.