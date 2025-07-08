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Wildberries & Russ запустила приложение для создания семейного архива

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) в тестовом режиме запустила в День семьи любви и верности «Мост поколений» — образовательно-информационную платформу для совместной работы над семейным деревом и архивом. Пользователи уже могут скачать бесплатное приложение в AppStore и Google Play или воспользоваться веб-версией. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Наш новый сервис — для тех, кто интересуются историей своей семьи, хочет сохранить ее и передать будущим поколениям. Это возможность рассказать детям о том, кем были и как выглядели их прадедушки и прабабушки. Запуская «Мост поколений», мы хотим создать уникальный вид семейного досуга, где люди регулярно обмениваются приятными воспоминаниями и пишут свою историю в режиме реального времени. Этот проект — продолжение социальных инициатив компании, направленных на поддержку демографии и традиционных семейных ценностей», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Уже сейчас в приложении и на сайте можно составить свое генеалогическое древо, добавить семейные истории из прошлого в ленту, выложить фотографии и видео недавних событий, например, со свадьбы, юбилея или дня рождения, документировать взросление детей и делиться этой информацией с близкими. В приложении можно приглашать родственников и совместно создавать семейное древо, а также оставлять друг другу задания по наполнению архива.

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Среди текущих функциональных возможностей «Моста поколений» — карта событий, инструмент для переноса древа из других сервисов, редакторы для улучшения и восстановления изображения на старых фотографиях, а также для создания коротких видео. В будущем появится функция поиска родственников по внешним базам и другие возможности.

Сервис обеспечивает безопасное хранение персональных данных, соблюдая современные государственные стандарты конфиденциальности и защиты информации. Доступ к семейному архиву получают только приглашенные пользователем члены семьи и близкие.

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