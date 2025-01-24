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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166627
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Борунов Валерий



24.01.2025 «МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии 1
29.10.2024 «МегаФон»: в Мордовии стали чаще учиться онлайн 1
18.09.2024 «МегаФон» включил 4G в этническом селе Мордовии 1
05.07.2024 Серфить с комфортом: мобильный интернет в Зубовой Поляне стал еще быстрее 1
02.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Рузаевке 1
08.02.2024 Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона» 1
24.01.2024 На 20% быстрее: в селах и поселках Мордовии выросла скорость мобильного интернета 1
23.11.2022 В 15 селах Мордовии впервые появилась сеть LTE «Мегафона» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Борунов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2661 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 995 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3464 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 4
Google YouTube - Видеохостинг 2749 1
ByteDance - TikTok 257 1
Дужников Станислав 1 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 7
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 4
Россия - РФ - Российская федерация 144361 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 817 1
Россия - ПФО - Пензенская область 590 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - ПФО - Мордовия - Зубово-Полянский район - Зубова Поляна 3 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 1
Россия - Краснослободск 14 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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