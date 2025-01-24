Борунов Валерий
Борунов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8829 7
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
|РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 4
|Google YouTube - Видеохостинг 2749 1
|ByteDance - TikTok 257 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.