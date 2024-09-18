«МегаФон» включил 4G в этническом селе Мордовии

Жителям Подлесной Тавлы и туристам, приезжающим познакомиться с аутентичной культурой мордовского народа, впервые стала доступна мобильная связь оператора. В населённом пункте инженеры запустили телеком‑оборудование с поддержкой LTE. Теперь пользователи отправляют знакомым фото и видео традиций эрзи на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подлесная Тавла славится домом-музеем «Этно-кудо», в котором гостей приветствуют на эрзянским языке и в национальных костюмах, а также парком резной скульптуры персонажей мордовских сказок и легенд. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, населенный пункт посетило летом почти в два раза больше туристов, чем весной.

В пятерку регионов с большим количеством визитеров, интересующихся обрядами коренного этноса республики, попали Московская, Нижегородская, Пензенская, Ленинградская области и Краснодарский край. Оттуда в село приехал каждый третий путешественник. В сезон отпусков гости прокачали 520 Гбайт, что сопоставимо с беспрерывным прослушиванием мордовских народных песен в течение восьми месяцев.

«Подлесная Тавла привлекает россиян самобытной историей. Здесь ежегодно в сентябре проходит фестиваль финно-угорских резчиков по дереву, который объединяет мастеров из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской и Пензенской областей, а также красочный праздник древней эрзянской песни. В этот период местные и гости прокачали на 17 % больше информации, чем в среднем по году. Мы внимательно следим за увеличением нагрузки и быстро реагируем на изменения. Раньше в селе был доступен слабый мобильный сигнал, который "добивал" от соседних базовых станций. Чтобы разгрузить телекоммуникационное оборудование и увеличить пропускную способность, технические специалисты запустили среднечастотные диапазоны сети четвёртого поколения (4G/LTE), которые обеспечивают уверенное покрытие и высокие скорости передачи данных в населенном пункте», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.