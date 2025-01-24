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Россия ПФО Мордовия Зубово-Полянский район Зубова Поляна



24.01.2025 «МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии 1
08.02.2024 Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона» 1
21.12.2005 "ВолгаТелеком" запускает цифровое телевидение в Мордовии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 2
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
Борунов Валерий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 2
Россия - Краснослободск 14 1
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 1
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Юность - радиостанция 40 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Радио России - радиостанция 49 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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