Россия ПФО Мордовия Зубово-Полянский район Зубова Поляна
|24.01.2025
|«МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии 1
|08.02.2024
|Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона» 1
|21.12.2005
|"ВолгаТелеком" запускает цифровое телевидение в Мордовии 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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