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«МегаФон»: в Мордовии стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Мордовии активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Осенью дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 2,5 раза в сравнении с летними месяцами. Особенно высок интерес к ресурсам для школьников и к кодингу, сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

В 2024 г. жители Мордовии в два раза чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объём интернет-данных пока приходится на зимние и весенние месяцы. Если рассматривать отдельные сегменты, заметный прирост показывают ресурсы для детей (год к году трафик увеличился в девять раз). Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

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Школы программирования в республике посещают в 6,5 раз активнее, чем в 2023. Интерес к платформам для изучения иностранных языков увеличился на 30%.

«Ежегодно популярность дистанционного обучения растет. Можно пройти курсы, освоить дополнительные навыки, подтянуть знания по предметам круглосуточно из любой точки мира, где есть доступ к мобильному интернету. Чтобы наши абоненты запускали все необходимые сайты и приложения на комфортных скоростях, мы анализируем нагрузку на сеть и строим новые телеком-объекты. В этом году инженеры ввели в эксплуатацию новые базовые станции в малых населенных пунктах, в которых живут от 180 до 600 человек. Наиболее масштабные работы прошли в Атяшевском, Дубенском, Зубовополянском, Кочкуровском, Торбеевском, Рузаевском и Старошайговском районах», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов.

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