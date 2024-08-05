Пермяки смотрели фестиваль исторической реконструкции в Хохловке онлайн благодаря МТС

ПАО «МТС» обеспечила трансляцию фестиваля исторической реконструкции «На хохловских холмах». Благодаря сети МТС жители Пермского края смогли наблюдать за главными поединками турнира фестиваля в режиме онлайн. Мероприятие увидели тысячи пермяков и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила широкополосный доступ на открытом пространстве, используя современную инфраструктуру, что позволило организовать онлайн-трансляцию фестиваля сразу на несколько площадок. Основными из них стали официальные сообщества турнира Parma Challenge. Центральными событиями мероприятия стали поединки турнира, которые зрители могли увидеть в интернете. Участники соревнований переодевались в железные доспехи и использовали в состязаниях различные виды оружия – мечи, топоры, алебарды, фальшионы.

Фестиваль «На Хохловских Холмах» — ежегодное августовское мероприятие Пермского края, в рамках которого традиционно проводится крупный турнир по историческому средневековому бою «Parma Challenge». Фестиваль проходит на территории крупнейшего и первого на Урале архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Также в программе фестиваля – работа интерактивных площадок, мастер-классы по различным ремеслам: от росписи и ткачества до резьбы по дереву, выступления фольклорных коллективов, исторический походный лагерь.

«Пермский край всегда мог похвастаться многообразием событий в совершенно различных жанрах. Фестиваль «На хохловских холмах» входит в число ежегодных уникальных событий Прикамья, ради которого к нам приезжают не только из соседних регионов, но и со всей страны. Мероприятия фестиваля действительно очень зрелищные, поэтому мы сделали все возможное, чтобы их могли увидеть и те, кто не смог приехать в Хохловку. Ну а гости, побывавшие на фестивале лично, могли на комфортных скоростях делиться в социальных сетях фото и видеоконтентом, используя мобильный интернет МТС», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.