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Игра-кликер от создателей «Плюс Сити» собрала один млн пользователей за неделю

Создатели «Плюс Сити» выпустили новую игру-кликер для Telegram. За первую неделю после запуска «Клюкер» собрал одного млн пользователей. В игре можно зарабатывать внутриигровую валюту, зерна, кликая по персонажу игры — голубю. Полученные зерна можно обменять на промокоды в сервисах «Яндекса» и другие призы. За первые семь дней игроки «наклюкали» более 575 млн зерен. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

Согласно сюжету, обычный дворовый голубь живет на деревянном люке и хочет перебраться на люк потеплее и ближе к центру. Чтобы развивать персонажа и открывать новые уровни, игрокам нужно «клюкать» и зарабатывать зерна. Полученную внутриигровую валюту можно тратить в магазине и покупать бустеры для развития персонажа. Например, можно приобрести «Олимпийку» или «Цацку». Также зерна можно обменивать на билеты в розыгрышах реальных призов, например, «Яндекс Станций».

В магазине Клюкера игроки могут получить промокоды от сервисов «Яндекса»: подписку «Яндекс Плюс», скидки на «Яндекс Еду», «Лавку», «Маркет», а также бонусы от других партнеров. Чтобы сделать голубя более симпатичным, можно купить скины и одеть персонажа в костюм батона или пирата. Для запуска игры достаточно воспользоваться специальным Telegram-ботом.

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