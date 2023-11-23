МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования в Семенове, известном как столица Золотой Хохломы, матрешки и резьбы по дереву. Благодаря строительству базовых станций и перераспределению нагрузки прирост скорости передачи данных составил в среднем 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Семенов - небольшой город в Нижегородской области, получивший широкую мировую известность в связи с художественной обработкой дерева. Первые упоминания о Семенове относят к началу XVII века. Населенный пункт выполнял роль торгово-культурного центра. Из окрестностей сюда везли «щепной» товар: разнообразные чаши, ковши, ложки и прочие атрибуты. В Семенове их окрашивали и отправляли в продажу. Сегодня туристов привлекает в Семенов слава мастеров хохломской росписи и резчиков по дереву.

В рамках реализации проекта по улучшению качества связи МТС установила новые базовые станции LTE в центре города и перераспределил нагрузку между существующими. Проведенный апгрейд только за последние два года позволил расширить зону LTE-покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов и местных жителей: на ул. Лесная, ул. Гражданская, ул. Трудовая, ул. Заводская, пл. Бориса Корнилова и прилегающих территориях. Высокоскоростной мобильный интернет позволит абонентам комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени, в том числе, при посещении Семеновского историко-художественного музея, музея народного быта Семена Ложкаря, музея матрешки и традиционной игрушки и музейно-туристского центра «Золотая хохлома».

«Следующий год станет юбилейным не только для самого города Семенов, которому исполнится 245 лет, но и для фестиваля народных художественных промыслов "Золотая Хохлома", объединяющего умельцев со всей страны уже в 20-й раз. Тех, кто приезжает в регион, встречает наш онлайн-путеводитель, который помогает сориентироваться не только в Нижнем Новгороде, но и в городах областного значения, ставшими дополнительными точками притяжения», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.