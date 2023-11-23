Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования в Семенове, известном как столица Золотой Хохломы, матрешки и резьбы по дереву. Благодаря строительству базовых станций и перераспределению нагрузки прирост скорости передачи данных составил в среднем 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Семенов - небольшой город в Нижегородской области, получивший широкую мировую известность в связи с художественной обработкой дерева. Первые упоминания о Семенове относят к началу XVII века. Населенный пункт выполнял роль торгово-культурного центра. Из окрестностей сюда везли «щепной» товар: разнообразные чаши, ковши, ложки и прочие атрибуты. В Семенове их окрашивали и отправляли в продажу. Сегодня туристов привлекает в Семенов слава мастеров хохломской росписи и резчиков по дереву.

В рамках реализации проекта по улучшению качества связи МТС установила новые базовые станции LTE в центре города и перераспределил нагрузку между существующими. Проведенный апгрейд только за последние два года позволил расширить зону LTE-покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов и местных жителей: на ул. Лесная, ул. Гражданская, ул. Трудовая, ул. Заводская, пл. Бориса Корнилова и прилегающих территориях. Высокоскоростной мобильный интернет позволит абонентам комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени, в том числе, при посещении Семеновского историко-художественного музея, музея народного быта Семена Ложкаря, музея матрешки и традиционной игрушки и музейно-туристского центра «Золотая хохлома».

«Следующий год станет юбилейным не только для самого города Семенов, которому исполнится 245 лет, но и для фестиваля народных художественных промыслов "Золотая Хохлома", объединяющего умельцев со всей страны уже в 20-й раз. Тех, кто приезжает в регион, встречает наш онлайн-путеводитель, который помогает сориентироваться не только в Нижнем Новгороде, но и в городах областного значения, ставшими дополнительными точками притяжения», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране

России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Власти ужесточают контроль над SIM-картами. Подключиться к сотовым сетям станет сложнее

Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год

Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще