Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году

Wildberries, российский онлайн-ритейлер, представил результаты работы компании в 2019 г.

В 2019 г. оборот Wildberries увеличился на 88% до 223,5 млрд руб. по сравнению с 2018 г. Наиболее значительная динамика роста продаж отмечена в IV квартале: оборот вырос на 96% до 82,7 млрд руб., а число ежедневных заказов в декабре 2019 г. достигло 750 тыс. Компания выполнила 164 млн заказов, что в два раза больше, чем в 2018 г. Всего было продано 226 млн штук товаров (+111%). 75% заказов в 2019 г. было совершено с мобильных устройств (в 2018 г. – 61%).

Одежда, обувь и аксессуары остаются ключевым ассортиментом Wildberries, на который приходится 67% оборота компании (150 млрд руб.). Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как инструменты (+797%), продукты питания (+699%), электроника (+558%), зоотовары (+522%), товары для здоровья (+284%), автомобильные товары (+256%), книги и канцелярия (+222%), спортивные товары (+152%), товары для красоты (+150%) и товары для дома и дачи (+138%).

Регионами-лидерами по динамике роста оборота на Wildberries в 2019 г. стали Московский регион (+179%), Республика Карелия (+173%), Ленинградская область (+168%), Республика Адыгея (+121%) и Амурская область (+120%).

«В 2019 г. число поставщиков выросло более чем в два раза с 9 до 19 тыс., ассортимент расширился с 1,8 до 3,6 млн SKU товаров, а число брендов на сайте возросло с 15 до 30 тыс. Росту числа новых поставщиков на площадке способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск центров экспертизы электронной коммерции. Кроме того, одно из важнейших событий года – подготовка к выходу на новый рынок, итогом которого стало открытие продаж в Польше в январе 2020 г. и, по сути, создание нового экспортного онлайн-канала для реализации продукции российского производства», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Wildberries значительно нарастил ассортимент в таких категориях, как продукты питания, электроника и бытовая техника, товары для дома и дачи, зоотовары, спорт. В IV квартале 2019 г. категория «Товары для красоты» пополнилась известными премиальными марками Сlarins и Shiseido. Портфель брендов в категориях электроники, бытовой техники, оргтехники и инструментов – продукцией Makita, Black+Decker, Sharp, Fujiifilm Instax, Epson. Компания также продолжила расширять ассортимент спортивных товаров. Среди новинок: товары для велоспорта Shimano и Scott, для лыжного спорта и хоккея Fischer, Tisa и Holmenkol.

Категория «Продукты питания» пополнилась популярными брендами Barilla, Nordic, Iberica, Heinz, Lavazza, Julius Meinl, Mars, Lipton и др. Ассортимент продуктов питания на Wildberries расширился в шесть раз, сейчас на сайте представлена продукция более чем от 1,5 тыс. брендов.

В 2019 г., как и в предыдущем периоде, покупатели предпочли курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи – 90% заказов клиенты забрали самостоятельно в ПВЗ (в 2018 г. – 75%). Компания продолжает расширять собственную сеть пунктов выдачи: в 2019 г. число самовывозов увеличилось более чем вдвое до 6,3 тыс. точек.