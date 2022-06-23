«Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами

Трехфазные моноблочные и модульные системы российской торговой марки «Сайбер электро» полностью готовы к работе с массивами литий-ионных аккумуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро».

Спрос на использование литий-ионных аккумуляторов растет год от года. Раньше основными потребителями были крупные центры обработки данных и электромобилестроение, сейчас подобные решения можно встретить на промышленных объектах и предприятиях, где даже незначительный выигрыш в эффективности приведет к заметному экономическому эффекту.

В линейке «Сайбер электро» представлены две серии трехфазных источников бесперебойного питания, которые полностью «из коробки» готовы для работы с литий-ионными массивами аккумуляторов – «Легион» и «Патриот».

Серия «Легион-3Ф» предназначена для работы в небольших ЦОДах и на промышленных объектах. ИБП выпускаются в мощностях от 10кВА до 250кВА. Возможность подключения в параллельную работу до четырех устройств позволяет построить систему гарантированного питания общей суммарной мощности до 1МВА.

Модульные устройства «Патриот» построены на силовых модулях 20кВА и доступны в конфигурациях 60кВА, 120кВА, 2000кВА. Такие системы используются в инженерных сетях, системах телекоммуникации, в оборонно-промышленном комплексе, ЦОД, нефтехимическом и газовом секторах.

АКБ «Сайбер электро»

Готовность к работе с комплектными литиевыми батареями расширяет применение этих решений и дает следующие преимущества:

Продолжительный срок службы. Реальный срок службы литиевых батарей составляет 10+ лет (с прогнозируемым снижением емкости). Свинцовые батареи за этот период придется полностью поменять один-два раза.

Сопоставимо по стоимости, а порой и дешевле, в горизонте 10 лет эксплуатации с учетом необходимой замены и утилизации массива свинцово-кислотных батарей за этот период.

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Более широкий диапазон рабочих температур. Предельная температура работы литиевых батарей +40 градусов Цельсия, что позволяет значительно снижать требования к кондиционированию помещения.

Потребуется только плановое обслуживание, что приведет к снижению ТСО. Срок службы литиевых батарей 10+ лет, на этот промежуток времени нет необходимости закладывать дополнительный бюджет на неожиданную смену батарейного массива.

Компактность и меньший вес. Вес литиевых батарей меньше свинцово-кислотных аналогов в два-два с половиной раза, что обеспечивает меньшую нагрузку на перекрытия. Более компактные размеры позволяют сэкономить до 80% площади.

В 10 раз больше число циклов разряда-заряда: ресурс свинцово-кислотных 300-500, литиевых до 3000.

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Более быстрый цикл заряда литиевых батарей без снижения срока службы батарей (в два-три раза быстрее, если позволяет зарядное устройство ИБП).