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Российские ученые создали математическую модель безопасной работы реакторов на быстрых нейтронах 

Разработанная сотрудниками МФТИ и ОИВТ РАН теоретическая модель описывает поведение внешнего слоя защитной пленки ядерного реактора на быстрых нейтронах при различных условиях эксплуатации. Тонкий оксидный слой выполняет важнейшую функцию — защищает стенки конструкции от коррозии. Предложенный вариант моделирования позволит существенно сэкономить на экспериментальных испытаниях и математически обосновать безопасные режимы эксплуатации будущих реакторов. Результат научной работы опубликован в журнале Corrosion Science. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В отличие от классических реакторов, в которых в качестве теплоносителя используется вода, для реакторов на быстрых нейтронах необходимы альтернативные виды теплоносителей. Один из возможных вариантов — тяжелый жидкометаллический расплав свинец-висмут. Использование этого теплоносителя осложняется тем, что он агрессивно взаимодействует со стальными элементами реактора — растворяет их при возникновении прямого контакта.

Для защиты металлических элементов от пагубного влияния теплоносителя в него добавляется небольшое количество кислорода, который создает на поверхности стали защитную пленку.

Толщина этого оксидного слоя существенно влияет на коэффициент теплопередачи: чем больше коэффициент, тем легче тепло передается от источника к нагреваемому элементу. Проще говоря, если оксидная пленка будет слишком толстой, то это может привести к перегреву активной зоны.

«Разработанная модель в рамках совместного проекта МФТИ и ОИВТ РАН позволила нам последовательно и согласованно объяснить коррозионные эксперименты, в которых наблюдалось частичное либо полное растворение внешнего слоя оксидной пленки, причем без привлечения дополнительных явлений, таких, как эрозионное утонение оксидного слоя в потоке теплоносителя. Этот результат позволяет сделать еще один шаг в сторону устранения пробелов в понимании процессов в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе», – сказал начальник группы отдела разработки блока реакторной установки большой мощности АО «НИКИЭТ», научный сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН Владислав Николаев.

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Теоретическая модель вариантов безопасной эксплуатации ядерного реактора на быстрых нейтронах позволит существенно ускорить и удешевить процесс экспериментальных исследований конструкций перед их запуском. Как отмечает научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния Даниил Колотинский, как правило, на это требуется сотни тысяч часов и тесты на масштабных коррозионных стендах.

«По сравнению с мировыми аналогами, разработанная нами модель не требует предварительной оптимизации по данным коррозионных экспериментов. Напротив, на основании известных термодинамических данных и данных о коэффициентах массопереноса в теплоносителе она позволяет предсказывать, что будет происходить с внешним слоем оксидной пленки в конкретных условиях коррозионных испытаний», – отметил научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния МФТИ, научный сотрудник ОИВТ РАН Даниил Колотинский.

В ближайших планах исследователей – обобщить модель на случай неоднородных оксидных пленок и локальных видов коррозионных процессов. Этот шаг позволит существенно расширить границы применимости модели и еще сильнее приблизить их к диапазону реальных условий эксплуатации конструкционных материалов в реакторных установках на быстрых нейтронах.

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