MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото

MMD представила новый 24-дюймовый (видимая часть 23,8 дюйма/60,5 см) ЖК-монитор Philips 242B1V. Новинка разработана с целью помочь профессионалам повысить продуктивность и одновременно защитить конфиденциальные данные и контент от посторонних глаз. Устройство оснащено IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и технологией Smartimage, которая обеспечивает оптимальное отображение фото и видео.

Монитор Philips 242B1V гарантирует конфиденциальность благодаря моментально включаемому режиму защиты от подглядывания, что может быть полезно при использовании в офисах с планировкой опенспейс и коворкингах. Функция разработана для специалистов и компаний, работающих с конфиденциальными данными и нуждающимися в максимальной приватности. Режим Philips Privacy Mode — это интегрированное решение для обеспечения конфиденциальности, которое помогает избежать лишних хлопот с защитой экрана. В результате простого нажатия кнопки экран становится темным, если смотреть на него сбоку, при этом сохраняя четкое изображение, если смотреть под прямым углом. После включения этого режима контент на дисплее будет видеть только пользователь, который находится непосредственно перед монитором. Работа таким образом станет более безопасной.

Помимо защиты данных, Philips 242B1V также обеспечивает высокое качество изображения благодаря разрешению Full HD (1920x1080 пикселей) и матрице, изготовленной по технологии IPS, гарантируя широкий диапазон и точность цветопередачи, а также углы обзора 178°/178°.

Помимо конфиденциальности и производительности, новая модель обладает функциями для максимального комфорта в работе. Так, устройство оснащено режимом Easy Read, чтобы гарантировать удобство чтения, сравнимое с чтением с бумаги, и оборудовано подставкой Smartergobase, которую можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять, чтобы разместить монитор на идеальном расстоянии и в оптимальном положении для просмотра. Philips 242B1V также оснащен режимом Lowblue Mode, который сокращает вредное коротковолновое излучение в синей части спектра, и технологией Flickerfree, которая минимизирует мерцание и делает просмотр более комфортным.

Монитор Philips 242B1V гарантирует конфиденциальность благодаря моментально включаемому режиму защиты от подглядывания

Новый Philips 242B1V безопасен для окружающей среды благодаря ряду функций. Так, три основных из них помогают экономить энергию при обеспечении максимального качества и комфорта: Lightsensor, Power Sensor, технология Smartimage. В то время как датчик Lightsensor обеспечивает подходящую яркость при минимальном энергопотреблении, встроенный Power Sensor отслеживает присутствие пользователя перед устройством и автоматически регулирует яркость экрана, уменьшая ее, когда пользователь отходит. Это помогает продлить срок службы устройства и сохранить до 70% расходов на электроэнергию.

Smartimage — эксклюзивная технология Philips, которая оптимизирует производительность дисплея. Основываясь на анализе отображаемого контента, Smartimage адаптирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео.

Philips 242B1V также отличается энергоэффективностью и соответствует основным экологическим стандартам, включая Energystar 8.0, EPEAT и RoHS.

«Защитник конфиденциальности», производительный и экологичный монитор Philips 242B1V появится в продаже в середине июня 2020 г. по ориентировочной цене 35082 руб.