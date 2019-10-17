MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, анонсировала Philips 346B1C, сверхширокий изогнутый 34-дюймовый ЖК-монитор, оснащенный VA-панелью и док-станцией USB-C. Новинка призвана обеспечить максимальную производительность и комфорт на рабочем месте.

Монитор может похвастаться сочетанием изображения в разрешении 4К с технологией CrystalClear, изогнутого VA-дисплея, встроенной док-станции USB-C и множества инновационных функций для улучшенной эргономики и экологической устойчивости. Другими словами, Philips 346B1C — это универсальное решение для профессионалов, ориентированных на производительность в финансовой и банковской отрасли, остальных секторах B2B.

Монитор Philips 346B1C оснащен высокопроизводительными функциями, такими как технологии CrystalClear и UltraWide, разрешение WQHD 3440x1440 пикселей на экране формата 21:9. Монитор оснащен технологией MultiView, которая позволяет одновременно работать на нескольких устройствах, таких как ноутбук и ПК.

Встроенный коммутатор MultiClient даст возможность работать с двумя ПК сразу с использованием одной конфигурации монитор-клавиатура-мышь. Для тех, кто любит чередовать работу с отдыхом, монитор оснащен технологией Active-Sync. Она обеспечивает плавность картинки, молниеносное время отклика и комфортный геймплей без артефактов.

Модель Philips 346B1C порадует профессионалов, ищущих решения, которые помогут экономить время и усилия. Монитор оснащен встроенной док-станцией USB-C с подачей питания. Таким образом, пользователи могут воспользоваться целым рядом удобных функций. Среди них — простое подключение при помощи одного кабеля и возможность присоединить ноутбук к монитору для обеспечения высокой производительности, в том числе для трансляции видео в высоком разрешении и сверхскоростной передачи данных даже во время зарядки ноутбука.

Монитор оснащен широким спектром функций, которые обеспечивают высокий уровень комфорта. Технология Flicker-free избавит изображение от мерцания, режим LowBlue сделают изображение более приятным для зрения. В то же время режим EasyRead обеспечит эффект чтения с монитора, как с бумаги.

Подставка устройства обеспечивает поворот на 180°, возможности наклонять и регулировать его по высоте, что вместе с креплением VESA гарантирует оптимальный уровень комфорта. Встроенный датчик Power Sensor постоянно контролирует, находится ли перед монитором пользователь, и в случае его отсутствия отключает устройство. Это позволяет на 80% снизить потребление электроэнергии.

Монитор также не содержит ртути и свинца, сертифицирован по стандартам EnergyStar 7.0, RoHS и TCO, упакован в перерабатываемый на 100% материал.

Мощный и продуктивный, новый монитор Philips 346B1C появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене 45 999 рублей.