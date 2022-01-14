Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявила о выходе нового планшета Galaxy Tab A8. Новинка с 10,5-дюймовым экраном получила оптимальные возможности для комфортного повседневного использования.

В Galaxy Tab A8 функциональность сочетается с минималистическим дизайном в фирменном стиле Samsung. Большой 10,5-дюймовый экран, обеспечивающий эффект полного погружения при просмотре контента, окружен рамкой с плавным изгибом. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают глубокий, объемный звук, дополняющий иммерсивные визуальные впечатления.

Кроме того, планшет отличается высокой производительностью, которая подходит как для выполнения рабочих задач, так и для гейминга консольного уровня. Более быстрый процессор и увеличенный объем оперативной памяти (3/4 ГБ) обеспечивают более эффективную работу устройства. А аккумулятор емкостью 7040 мАч позволяет наслаждаться играми и другими развлечениями, не беспокоясь о том, что гаджет быстро разрядится.

Galaxy Tab A8 впервые получил новую функцию: универсальную запись экрана, которая позволяет записывать изображение на дисплее и при этом делать заметки. Этот инструмент оптимально подходит для создания контента, а также окажется полезен студентам и школьникам, которые могут конспектировать материал во время лекций.

Galaxy Tab A8 оптимально подходит для всей семьи: благодаря детскому режиму устройство легко адаптировать для самых юных пользователей, чтобы они могли учиться и играть в любом месте и в любое время. Функции родительского контроля помогут взрослым следить за тем, сколько времени дети проводят в различных приложениях и ограничивать использование развлекательных сервисов.

Большой 10,5-дюймовый экран Galaxy Tab A8 позволяет открыть до трех приложений одновременно в режиме Multi View, который поддерживает ряд программ Samsung и других популярных разработчиков.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

Те, кто одновременно с Galaxy Tab A8 использует и другие гаджеты Galaxy, смогут легко переключаться между различными устройствами, продолжая работу с того места, на котором остановились. Например, чтение статьи, открытой на планшете, можно легко продолжить на смартфоне Galaxy, а текст, скопированный на смартфоне, вставить в документ на планшете.

Galaxy Tab A8 уже поступил в продажу в России. Новинку можно приобрести в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по рекомендованной цене от 18990 руб. за модели с поддержкой Wi-Fi и от 20990 руб. за LTE-версии. Покупателям доступны три цвета: темно-серый, серебро и розовый.

В подарок при покупке пользователи получат 2 месяца подписки на сервис YouTube Premium, в который входят YouTube и «YouTube музыка» без рекламы. Кроме того, они смогут наслаждаться любимым контентом в любое время, скачивая его для просмотра офлайн, а также слушать его в фоновом режиме во время использования других приложений.