AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10

AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения (МО) в Windows 10, что позволит пользователям с техникой AMD – как разработчикам ПО, так и студентам, участвовать в обучающих рабочих проектах и оттачивать свои навыки на тех же ПК, что они используют для решения ежедневных задач.

Сегодняшняя новость следует за объявлением на конференции Build 2020, где компания Microsoft представила планы по аппаратному ускорению вычислительной поддержки среды разработки Windows Subsystem для Linux, что позволит использовать приложения Linux параллельно с приложениями Windows 10.

До этого момента API Microsoft DirectML позволяло использовать ускорение графического процессора только для вывода данных машинного обучения на совместимых с DirectX 12 графических процессорах, включая видеокарты AMD Radeon and Radeon Pro. Теперь машинное обучение может использовать аппаратное ускорение в Windows 10, и Microsoft также работает над интеграцией DirectML в самый часто используемый инструментарий машинного обучения, библиотеки и фреймворки.

Компания Microsoft запустила превью этой возможности для участников Windows Insider Program, предлагая пакет TensorFlow с бэкендом DirectML и обучающие модели TensorFlow.

Чтобы поддержать Microsoft, AMD выпустила превью-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, который поддерживает аппаратное ускорение внутри среды разработки WSL. Драйвер совместим с видеокартами AMD Radeon, Radeon Pro, десктопными процессорами Ryzen и Ryzen PRO с видеокартами Radeon Vega, а также с мобильными процессорами Ryzen и Ryzen PRO с видеокартами Radeon Vega.