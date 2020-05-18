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AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров

Техника
, Текст: Владимир Бахур

AMD выпустила короткие обучающие видеоролики о пакете Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, для того, чтобы геймеры могли в полной мере воспользоваться преимуществами новейших функций ПО Radeon.

Первые три видеоролика Did You Know теперь доступны на YouTube-канале AMD. Еще больше видеороликов появятся позже в этом месяце, чтобы помочь геймерам получить максимум удовольствия и впечатлений от графики Radeon.

Как запустить все игры в одной программе. AMD предлагает геймерам оптимизировать запуск игр из многочисленных игровых лаунчеров с Radeon Software, давая эффективный единый инструмент для запуска и корректировки настроек в играх из Steam, GOG, EPIC и многих других.

Как транслировать свои победы в социальные медиа. Возможности потоковой передачи ПО Radeon Software. Как геймеры, ищущие новое хобби и способ связи с людьми через игры, могут получить доступ к интуитивным инструментам стриминга из одной простой панели управления.

Как просматривать сайты, не выходя из игры. Простота браузера Radeon Software, который предлагает пользователям переключаться между играми и YouTube, Twitter или Reddit, для быстрого просмотра, не покидая игру.

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