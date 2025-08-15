В России пошли в серию бронебойные ПК. Им нипочем 70-градусная жара и 40-градусный мороз

На мощностях холдинга «Росэл» начался выпуск компьютеров в особопрочных корпусах, способных работать при температурах от -40 до +70 градусов. По ним также можно бить с ускорением до 75 g. Компьютеры способны вмещать почти до 1 ТБ информации. В их основе – суперсекретные процессоры, марки и модели которых тщательно скрываются, как и их внешний вид.

И в жару, и в холод

Российский холдинг «Росэл» в составе госкорпорации «Ростех» приступил к серийному выпуск полноценных ПК и ноутбуков в особых защищенных корпусах. Как сообщили CNews представители «Ростеха», новинки рассчитаны на работу на морозе до -40 градусов Цельсия и на жаре до +70 градусов. Также они способны выдерживать удары до 75 g, утверждают представители «Ростеха». Это значение вполне можно сравнить с лобовым столкновением машин на скорости 50-60 км/ч, отметили в госкорпорации.

Производство ведется пока мелкосерийно. На вопрос редакции CNews об объемах первых партий представители «Ростеха» ответили: «Сейчас производственные мощности заточены на выпуск нескольких тысяч изделий в год». «При необходимости, производственные мощности будут расширяться», – добавили они.

KamranAydinov / FreePik «Ростех» не раскрывает облик и основные спецификации компьютеров

В госкорпорации подчеркивают, что новые ПК будут востребованы в первую очередь у силовых ведомств, а также в различных отраслях промышленности, в том числе на предприятиях, работа которых подразумевает использование техники в экстремальных для нее условиях. Утверждается, что новинки «прошли испытания, в том числе в зоне боевых действий и на арктических территориях».

Выбор есть, но не у всех

По информации «Ростеха», что заказчикам будет предоставлен выбор из трех форм-факторов новых защищенных компьютеров. Они смогут приобрести ноутбуки и планшеты, а также некие «панельные ПК».

В «Ростехе» не уточнили, что именно подразумевают под этим термином. Но, как правило, панельные компьютеры – это фактически моноблоки промышленного класса в очень тонком корпусе. Экран у них чаще всего сенсорный.

Суперсекретные процессоры

Почти все характеристики компьютеров держатся в тайне, особенно модели и марки установленных в них процессоров. Редакция CNews отдельно поинтересовалась о CPU у представителей «Ростеха», но они отказались от комментариев. Фотографии устройств они тоже отказались предоставить.

В то же время они сообщили, что в ноутбуках пользователи получат от 4 до 16 ГБ оперативной памяти. Для планшетов и панельных ПК нижний лимит ОЗУ тот же (4 ГБ), а вот верхний – не указан.

«Накопитель в ноутбуках также зависит от модели и варьируется от 128 до 960 ГБ. В панельных и планшетных компьютерах – не менее 128 ГБ», – сказали CNews представители «Ростеха».

Где и для кого

Редакция CNews спросила, где именно производятся новые защищенные компьютеры. «Производство осуществляется предприятиями, входящими в контур холдинга "Росэл"», – ответили представители «Ростеха».

На вопрос редакции, кто заинтересован в приобретении компьютеров, которые не боятся мороза и жары, представители «Ростеха» сообщили, что в настоящее время в число основных заказчиков входят государственные структуры, не уточнив, какие именно. «Ведется активная работа по расширению круга заказчиков за счет коммерческих предприятий и частных структур», – сказали CNews в «Ростехе».

При этом ни ноутбуки, ни планшеты, ни тем более панельные компьютеры из этой серии обычные россияне (физлица) приобрести не смогут. CNews уточнил, возможно ли появление новинок в рознице, и получил такой ответ «Ростеха»: «У изделий узкая специализация. Они предназначены для конкретного круга заказчиков, поэтому их реализация в розницу не представляется целесообразной».

Не BIOS, а БСВВ

Все новые компьютеры «Росэла», вне зависимости от форм-фактора, получат российскую базовую систему ввода-вывода (BIOS) наряду с отечественным модулем програмно-аппаратной загрузки, сообщили CNews представители холдинга. Разработчиков этих компонентов они не назвали.

В июне 2025 г. CNews писал о создании отечественного BIOS за авторством ИТ-холдинга Fplus. Он намерен использовать его, по большей части, в ноутбуках и настольных компьютерах, но и серверам он тоже достанется. В некоторых моделях серверов российский BIOS уже используется.