В России создан полноценный отечественный BIOS для серверов, ноутбуков и ПК

Производитель электроники Fplus разработал отечественный BIOS, который будет использоваться в настольных ПК и ноутбуках. Также он может стать частью серверов – в некоторых моделях производства Fplus он уже используется. Наряду с BIOS показан и российский контроллер управления базовой платой.

Был BIOS, стал БИОС

Российский производитель техники и электроники Fplus показал свою новую разработку – полностью отечественную базовую систему ввода-вывода или BIOS (basic input-output system). Она предназначена для использования в серверах, настольных ПК и ноутбуках.

Новинка поставляется в комплекте с контроллером управления базовой платой (baseboard management controller, BMC), тоже собственной разработки Fplus.

BIOS есть в каждом компьютере, сервере и ноутбуке, выпущенном за последние десятилетия. В современных моделях эта система заменена на более продвинутый ее аналог UEFI с графическим интерфейсом.

Fplus В России появилась отечественная BIOS

И UEFI, и BIOS – это низкоуровневое системное ПО, в котором хранятся все базовые настройки ПК, необходимые для его корректной загрузки и работы. BMC, в свою очередь, представляет собой в строенный в материнскую плату сервера или рабочей станции специализированный микроконтроллер. С его помощью можно осуществлять удаленный мониторинг и управление питанием, удаленно работать в консоли сервера и многое другое. BMC функционирует независимо от основной операционной системы сервера.

Два в одном

Как отметили представители Fplus, компания ведет разработку BIOS и BMC в качестве «единого решения», которое дает возможность «настраивать все параметры под запросы заказчиков». Такой подход они объяснили тем, что в случае использования BIOS и BMC различных вендоров могут «возникать сложности с интеграцией этих продуктов».

Редакция CNews обратилась в Fplus с вопросом о возможности использования BIOS компании с ВМС другого производителя и наоборот, ВМС компании с BIOS другой марки и ожидает ответа. Также редакция поинтересовалась о сроках разработки BIOS, о наличии в нем иностранных наработок и возможности использования фирменной связки BIOS+BMC в технике других производителей.

В компании подчеркнули, что Fplus обеспечивает полный контроль над исходным кодом BIOS, и что цикл разработки BIOS и BMC закрытый.

В числе первых

В Fplus отметили, что в настоящее время разработка собственного BIOS – это прерогатива «только крупных производителей оборудования», у которых есть достаточное количество необходимых для этого компетенций. Российские вендоры в подавляющем своем большинстве этим не занимаются – по подсчетам Fplus, в этом направлении работают в пределах 20% отечественных заявленных производителей серверов.

По утверждению представителей Fplus, компания продвинулась в этом направлении очень далеко. Не ограничившись только лишь созданием собственного BIOS, она уже внедрила его в две разные серверные платформы собственной разработки. Другими словами, проект вышел на этап тестирования на реальном оборудовании.

Придется подождать

К моменту выхода материала отечественный BIOS Fplus был доступен только лишь на двух серверных платформах компании. В ее планы входит существенное расширение сферы ее использования.

В список устройств, которые в будущем получат российскую базовую систему ввода вывода, в настоящее время входят серверы четвертого, пятого и шестого поколений. Для них потребуется лишь адаптация уже имеющейся модификации BIOS.

Что касается потребительских устройств, то Fplus намерена внедрить свою BIOS в ноутбуки и моноблоки – настольные ПК в едином корпусе с монитором. На эти гаджеты BIOS потребуется уже портировать. В компании отмечают, что это будет сделано «в ближайшей перспективе». Редакция CNews поинтересовалась у Fplus о более точных сроках и ожидает ответа.

Как отметили в Fplus, при портировании BIOS «будет сохранен единый интерфейс ПО». «Разработка защищена патентом, сейчас ведется процесс сертификации в Минцифры России», – подытожили они.

Комментарии Fplus

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии Fplus.

Представители компании сообщили, что разработка BIOS и BMC ведется с сентября 2024 г. «За основу был взят open source проект EDK2. Ключевая особенность нашего решения - это отсутствие кода с зарубежным происхождением. Весь код до самой последней строчки мы пишем самостоятельно с нуля», – добавили они.

На вопрос редакции, можно ли использовать BIOS со сторонними BMC, и BMC со сторонними BIOS, в компании ответили: «На текущий момент мы объединяем эти два продукта в единое решение. Но если у заказчика будет такая необходимость, мы сможем индивидуально доработать наш BIOS под нужную ему BMC».

В Fplus подчеркнули, что BIOS умеет работать с процессорами AMD и Intel. «Серверы Fplus работают на процессорах Intel, но и портирование под AMD также возможно, – сказали CNews представители компании. – Сейчас мы ведем разработку BIOS и BMC под оборудование Fplus, после завершения работ мы сможем начать тестирование ПО и под продукты других брендов. Обновление серверного оборудования будет происходить из BMC, консьюмерские (пользовательские – прим. CNews) устройства будут обновляться непосредственно на ноутбуках и ПК "по воздуху"».

«Работы по внедрению BIOS в ноутбуки и ПК начнутся в этом году (в 2025 г. – прим. CNews), и уже в 2026 г. мы планируем подготовить ПО для консьюмерских (потребительских – прим. CNews) устройств», – подытожили представители Fplus.