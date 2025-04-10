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DатаРу DataRu ПЛ серия серверов
|10.04.2025
|«DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ» 1
|12.02.2024
|«DатаРу» расширила линейку серверного оборудования 1
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
|Intel Corporation 12261 1
|AMD EPYC - Серия микропроцессоров 149 1
|DатаРу - DataRu СД - серия серверов 1 1
|Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 256 1
|DатаРу - DataRu СМ - серия серверов 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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