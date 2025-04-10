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DатаРу DataRu ПЛ серия серверов



10.04.2025 «DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ» 1
12.02.2024 «DатаРу» расширила линейку серверного оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Intel Corporation 12261 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1148 1
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AMD EPYC - Серия микропроцессоров 149 1
DатаРу - DataRu СД - серия серверов 1 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 256 1
DатаРу - DataRu СМ - серия серверов 1 1
Коваленя Алексей 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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