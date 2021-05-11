Спецпроекты

Samsung создала оперативную память совершенно нового типа

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Стартовало производство первых в мире модулей расширения оперативной памяти с шиной CXL, предназначенных для использования в дата-центрах. Подключение такого модуля позволяет увеличить объем доступной оперативной памяти до нескольких терабайтов увеличить пропускную способность за счет уменьшения задержек. Причем доступ к ней как к родной получат и центральные процессоры, и графические ускорители.

Первый модуль памяти с интерфейсом CXL

Samsung Electronics создала «первый в мире» модуль энергозависимой компьютерной памяти, которая использует интерфейс CXL (Compute Express Link). Об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте.

Южнокорейский техгигант заявил, что новый модуль памяти основан на чипах DDR5 и имеет специальный форм-фактор EDSFF для использования в центрах обработки данных (ЦОД) и позволит серверным системам значительно увеличить объем памяти – вплоть до нескольких терабайтов, а также пропускную способность.

Физически модуль представляет собой картридж, который устанавливается в разъем PCI Express 5.0 на материнской плате. Конкретных характеристик устройства Samsung не приводит.

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Новый модуль памяти Samsung на базе DDR5 и интерфейса CXL

Помимо собственно памяти, новый модуль также содержит контроллер и системное ПО, поясняют в Samsung. Софтверная «начинка», в частности, управляет отображением данных в память и обработкой ошибок. В совокупности перечисленные компоненты позволяют всем центральным и графическим процессорам серверной системы «видеть» добавленную модулем память как свою собственную.

Новинка, как утверждают в Samsung, была успешно проверена в работе с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения (семейство Ice Lake), которые были представлены в апреле 2021 г. По словам Дэна Макнамары (Dan McNamara), старшего вице-президента и генерального менеджера серверного бизнес-подразделения AMD, компания также заинтересована в том, чтобы обеспечить своим клиентам доступ к технологии Samsung.

Что такое CXL

Спецификации первой версии открытого стандарта интерконнекта Compute Express Link (CXL) 1.0 были представлены в марте 2019 г. консорциумом CXL, который был основан Alibaba Group, Cisco Systems, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Huawei, Intel и Microsoft.

В июне 2019 г. свет увидел CXL 1.1, а в июле 2019 г. к консорциуму присоединилась AMD. Последняя на сегодняшний день версия стандарта (2.0) была одобрена в ноябре 2020 г.

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Интеграция

CXL задумывался как стандарт, который обеспечит высокоскоростное соединение между процессором и памятью, а также процессором и прочими устройствами. Его внедрение, как ожидается, позволит значительно повысить производительность новых ЦОДов, ориентированных на решение задач в областях высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта и машинного обучения.

CLX использует стандарт PCIe 5.0 в физической и электрической части, предоставляя протоколы обмена данными, а также обеспечивая когерентность памяти и кеша.

Развитие DDR5

DDR5 является эволюционным развитием предыдущих поколений DDR SDRAM (синхронной динамической памяти с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных). Память стандарта DDR5 отличается от предшественников повышенными емкостью, энергоэффективностью и пропускной способностью.

В марте 2021 г. Samsung представила модули памяти DDR5 объемом 512 ГБ для ЦОДов. Она производится с использованием технологии High-K Metal Gate (HKMG). Производительность такой DDR5, по оценке компании, более чем в два раза выше, чем DDR4. Пропускная способность достигает 7200 Мбит/с. Samsung заявляла, что ее новые модули DDR5 подходят для выполнения самых требовательных к вычислениям и пропускной способности задач, относящихся к суперкомпьютерам, искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных.

Первой в мире память стандарта DDR5 в октябре 2020 г. начала производить другая южнокорейская компания – SK hynix. О создании первой микросхемы 16-гигабитной памяти DDR5 компания объявила в ноябре 2018 г.



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