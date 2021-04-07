Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения

Intel представила новую высокопроизводительную платформу для дата-центров, оптимизированную для работы с широким диапазоном рабочих нагрузок — от облака до сетей и интеллектуальной вычислительной периферии. Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3 поколения с кодовым названием Ice Lake представляет собой основу платформы Intel для центров обработки данных (ЦОДов) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают значительный прирост производительности — в среднем на 46% в распространенных рабочих нагрузках для ЦОДов по сравнению с предыдущим поколением. Процессоры также получили ряд новых и расширенных платформенных возможностей, таких как встроенная система безопасности с поддержкой технологии Intel SGX, ускорение криптографических вычислений с технологией Intel Crypto Acceleration и ИИ-вычислений с технологией Intel DL Boost. Эти новые возможности в сочетании с широким выбором специализированных инфраструктурных решений Intel Select Solutions и Intel Market Ready Solutions позволят заказчикам ускорить развертывание решений в облачных и корпоративных средах, системах для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта, в приложениях систем безопасности, сетевых и периферийных вычислений.

«Наша платформа Intel Xeon Scalable 3-го поколения является самой гибкой и производительной в нашей истории, разработанной для различных рабочих нагрузок от облака до сети и периферии, — сказал Навин Шеной (Navin Shenoy), исполнительный вице-президент, генеральный менеджер подразделения Data Platforms Group корпорации Intel. — Intel занимает уникальное положение в индустрии, обладая собственными мощностями по проектированию, разработке и производству, и предоставляет широкий спектр интеллектуальных полупроводниковых устройств и решений для нужд наших клиентов».

Благодаря технологическому процессу Intel 10 нанометров, процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, имеющие до 40 вычислительных ядер на сокет, обеспечивают прирост производительности в среднем в 2,65 раза по сравнению с системой пятилетней давности. Платформа поддерживает до 6 терабайт системной памяти, до 8 каналов DDR4-3200 и до 64 линий PCIe Gen4 на процессорный сокет.

Новые процессоры оптимизированы для современных рабочих нагрузок как в локальных, так и в мультиоблачных средах. Процессор предоставляет заказчикам гибкую архитектуру, которая включает интегрированные возможности ИИ, ускорения шифрования и расширенные функции безопасности, разработанные на основе десятилетий инноваций.

Встроенное ускорение ИИ: процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают производительность, результативность и доступность работы с ИИ, позволяя заказчикам извлекать больше ценной информации из своих данных. Данные процессоры для ЦОДов, обеспеченные встроенным ускорением ИИ, обширной оптимизацией ПО и широким выбором готовых решений, позволяют внедрять ИИ в различные приложения от периферии до сети и облака. Новейшие аппаратные и программные оптимизации обеспечивают повышение производительности ИИ до 74% по сравнению с предыдущим поколением, до 1,5 раза на наборе из 20 популярных рабочих нагрузок ИИ по сравнению с процессором AMD EPYC 7763 3-го поколения и до 1,3 раза на наборе из 20 популярных рабочих нагрузок ИИ по сравнению с графическим процессором Nvidia A100.

Встроенная безопасность: технология Intel SGX защищает конфиденциальный код и данные, обладая наименьшей поверхностью атаки внутри системы. Теперь она доступна и в двухсокетных платформах на базе процессоров Xeon Scalable, поддерживающих защищенные анклавы, которые могут изолировать и обрабатывать до 1 терабайта кода и данных в рамках требований распространенных типов рабочих нагрузок. В сочетании с новыми функциями, такими как Intel® Total Memory Encryption и Intel® Platform Firmware Resilience, процессоры Xeon Scalable 3-го поколения отвечают самым актуальным на сегодняшний день вызовам в области защиты данных.

Встроенное ускорение криптографии: технология Intel Crypto Acceleration обеспечивает высокую производительность множества криптографических алгоритмов. Организации с интенсивными нагрузками шифрования — например, онлайн-ретейлеры обрабатывают миллионы клиентских транзакций ежедневно и могут использовать эту функцию для защиты пользовательских данных без существенного снижения времени отклика или общей производительности системы.

В дополнение, ближе к концу года разработчики ПО смогут оптимизировать свои приложения для ускорения рабочих нагрузок на платформах Xeon Scalable с помощью открытого кросс-архитектурного программного инструментария oneAPI, предлагающего свободу от технических и экономических ограничений проприетарных продуктов. Пакет решений для разработчиков Intel® oneAPI Toolkit помогает лучше раскрыть производительность процессора, возможности ИИ и шифрования с помощью усовершенствованных компиляторов, библиотек, инструментов анализа и отладки.

Кроме того, в каталогах Intel® IoT Market Ready и Intel Select Solutions представлены уже более 500 решений, поддерживающих процессоры Intel Xeon Scalable. Каталоги решений помогают ускорять внедрение новых платформ заказчиками; 80% решений Intel Select Solutions будут обновлены к концу года.

Платформы Intel для ЦОДов широко распространены на рынке благодаря выдающимся возможностям для передачи, хранения и обработки данных. Технологическое портфолио платформы Intel Xeon Scalable 3-го поколения включает в себя постоянную память Intel Optane PMEM 200-й серии, твердотельные накопители Intel Optane SSD P5800X и Intel SSD D5-P5316 NAND, а также сетевые адаптеры Intel Ethernet 800-й серии и новейшие программируемые логические матрицы Intel® Agilex.

Новейшая платформа Xeon Scalable 3-го поколения оптимизирована для широкого спектра задач и сегментов рынка — от облака до интеллектуальной периферии.

Для облака: процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения спроектированы и оптимизированы для работы в жестких условиях облачных нагрузок и поддерживают широкий спектр сервисных сред. Более 800 мировых поставщиков облачных услуг используют процессоры Intel Xeon Scalable, и все крупнейшие облачные провайдеры планируют в 2021 году предоставлять облачные услуги на базе систем с процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

Для сети: в составе платформы Intel предлагает оптимизированные процессоры N-серии, предназначенные для работы в разнообразных сетевых средах. Новейшие процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают в среднем на 62% большую производительность в широком спектре развернутых сетей и рабочих нагрузок 5G по сравнению с предыдущим поколением. Работая с обширной экосистемой Intel® Network Builders, включающей более 400 участников, Intel представляет готовые концепции решений на основе процессоров Intel Xeon Scalable серии N для ускорения прохождения квалификационных испытаний и сокращения времени развертывания сетевых решений класса vRAN, NFVI, виртуальных CDN-платформ и других.

Для интеллектуальной периферии: процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения предлагают производительность, функционал безопасности и средства оперативного управления для создания мощных решений в области ИИ, комплексной видеоаналитики и консолидированных рабочих нагрузок для вычислений на интеллектуальных edge-устройствах. Платформа обеспечивает до 1,56 раза большую производительность логического вывода ИИ для классификации изображений по сравнению с предыдущим поколением.