«Аквариус» представил серийный сервер на базе Xeon 6 с поддержкой MRDIMM и встроенными аппаратными ускорителями

Компания «Аквариус» представила реестровый сервер нового поколения Aquarius AQserv семейства FB на базе процессоров Xeon 6 и объявила о запуске их массового производства. Локализованное решение предлагает заказчикам серверные технологии мирового уровня, обеспечивая доступ к эталонным вычислительным мощностям с гарантированной сервисной поддержкой внутри страны. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Серверы нового поколения Aquarius AQserv семейства FB на базе процессоров Xeon 6 внесены в реестр российской промышленной продукции и ориентированы на сегменты, предъявляющие повышенные требования к производительности и технологической независимости инфраструктуры: государственные информационные системы и объекты КИИ; предприятия ресурсодобывающих отраслей, нефтегазового сектора и энергетики; крупные корпоративные заказчики и отраслевые холдинги; операторы коммерческих и корпоративных дата-центров; облачные провайдеры и телекоммуникационные компании; финансовый сектор и ритейл с распределенной ИТ-архитектурой.

«Вывод серверов Aquarius AQserv семейства FB на базе процессоров Xeon 6 — это предоставление российским заказчикам инструмента долгосрочного планирования. Мы предлагаем решение, построенное на базе новейших технологий мирового уровня, что позволяет снять риски дефицита компонентов и гарантировать актуальность платформы на горизонте 5–7 лет. Инвестируя в новый продукт сегодня, бизнес и госсектор обеспечивают себе технологический резерв для роста без дополнительных затрат на смену поколений инфраструктуры», – сказал Константин Нахимовский, директор по продукту компании «Аквариус»

Платформа предоставляет принципиально новые возможности для конфигурирования вычислительных ресурсов под конкретные бизнес-задачи.

Конфигурация на базе энергоэффективных ядер (E-cores, Sierra Forest-SP) оптимизирована для сред с высокой плотностью размещения сервисов: облачные платформы, веб-приложения с переменной нагрузкой, системы потоковой обработки медиаданных, инфраструктура кибербезопасности и масштабируемые корпоративные сервисы.

Конфигурация на базе производительных ядер (P-cores, Granite Rapids-SP) предназначена для задач, критичных к скорости одиночного потока и работе со сложной логикой: высоконагруженные СУБД и системы онлайн-транзакций, платформы виртуализации и VDI, бизнес-аналитика с обработкой больших массивов данных, а также задачи инженерного моделирования и машинного обучения.

Улучшенные встроенные аппаратные ускорители (DSA 2.0, QAT G4, DLB 2.5, IAA 2.0) интегрированы непосредственно в платформу, исключая необходимость в дискретных картах расширения и дополнительном лицензировании, что дает значительный прирост производительности в задачах шифрования, сжатия и аналитики, сокращая совокупную стоимость владения.

Сервер Aquarius AQserv семейства FB поддерживает установку до двух процессоров Xeon 6 серий 6500P, 6700P и 6700E, до 32 модулей памяти DDR5 RDIMM (в том числе новый тип оперативной памяти MRDIMM), шину PCIe 5.0, новый тип накопителей EDSFF E1.S, а также установку графических ускорителей. Развитая система удаленного управления позволяет снижать операционные затраты, минимизировать простои и обеспечивать полный контроль над ИТ инфраструктурой.