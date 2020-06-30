Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения

Kioxia Europe разработала и начала поставки технических образцов корпоративных и предназначенных для центров обработки данных SSD в форм-факторе (EDSFF) E3.S, стандартизированном технической рабочей группой SNIA SFF TA.

E3.S — это новый стандарт форм-фактора твердотельных накопителей NVMe для облачных и корпоративных центров обработки данных, ориентированный на шину PCIe 5.0 и выше. Появление E3.S будет способствовать проектированию и разработке систем нового поколения — облачных, гиперконвергентных и универсальных серверов, а также массивов All Flash Array (AFA) в облачных и корпоративных центрах обработки данных.

Спецификация E3.S позволяет изменять размеры, мощность и емкость накопителя при сохранении общего разъёма. EDSFF E3.S разработан для будущих поколений PCIe с более высоким уровнем энергопотребления, обеспечивает улучшенную производительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами.

Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же контроллером и флэш-памятью BiCS FLASH 3D TLC в форм-факторе EDSFF E3.S с четырьмя дорожками и мощностью 28 Вт (+40%).

Среди преимуществ EDSFF E3.S: более высокая плотность флэш-памяти, которая обеспечивает эффективное использование мощности и занимаемой площади при развертывании системной стойки; поддержка PCIe 5.0 и выше благодаря улучшенной целостности сигнала; лучшее охлаждение и тепловые характеристики; улучшенная производительность и другие преимущества по сравнению с 2,5-дюймовым форм-фактором; информация о состоянии привода может отображаться при помощи светодиодных индикаторов; поддержка конфигураций PCIe с восемью дорожками.