Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Электроника Техника
|

Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

Размер компенсационных пакетов, причитающихся топ-менеджерам японского производителя флеш-памяти Kioxia, вырос в 6-15 раз за последний год. Такими темпами доходы руководящего состава японцев скоро сравняются с получаемыми боссами южнокорейских Samsung и SK Hynix.

Топ-менеджеры Kioxia богатеют

Руководители высшего звена компании Kioxia, японского производителя флеш-памяти, стремительно догоняют своих коллег из южнокорейских Samsung и SK Hynix по размеру получаемых доходов. Благодаря внушительному росту рыночной капитализации Kioxia размер компенсационных пакетов традиционно скромно зарабатывающих японских топ-менеджеров кратно увеличился, пишет TrendForce со ссылкой на данные Bloomberg.

Так, согласно недавно опубликованной отчетности Kioxia за 2025 финансовый год (завершился в марте 2026 г.), размер компенсационного пакета, причитающегося исполнительному председателю совета директоров компании Стейси Смит (Stacy Smith), увеличился в 15 раз к аналогичному периоду 2024 финансового года – до 4,431 млрд японских йен (около $27,4 млн).

Теперь уже бывший президент Kioxia Нобуо Хаясака (Nobuo Hayasaka) до того, как покинуть свой пост 31 марта 2026 г., успел добиться повышения зарплаты в более чем шестикратном размере – до 794 млн йен ($4,91 млн). Хаясака ушел в отставку в рамках плановой смены руководства и занял позицию старшего исполнительного советника в компании.

Заработок топов Kioxia и SK Hynix теперь сопоставим

Заработок Чон Енхена (Jun Young-hyun), возглавляющего подразделение Device Solutions (в том числе выпускает DRAM и NAND) южнокорейской Samsung Electronics по итогам 2025 г. составил 5,6 млрд вон ($3,62 млн), утверждает издание Hankyung.

exceria_g3_ssd_benfits_03_1.jpg
Kioxia
Доходы руководства Kioxia быстро растут

Примерно в тех же пределах находятся зарплаты, выплачиваемые ключевым топ-менеджерам в другой крупной технологической компании из Южной КореиSK Hynix, которая специализируется на производстве дефицитной компьютерной памяти DRAM и флеш-памяти NAND. Так, по данным SeDaily, доход председателя SK Gorup Чхве Тхэвона (Chey Tae-won) за тот же период составил 4,75 млрд вон ($3,07 млн). Генеральный директор (CEO) компании Квак Ноджон (Kwak Noh-jung) получил немногим меньше – 4,239 млрд вон ($2,745 млн).

Как отмечает Bloomberg, компенсация, полученная главой SK Hynix, сопоставима с выданной экс-президенту Kioxia.

При этом агентство констатирует факт повышения средней зарплаты по самой Kioxia и группе Kioxia Holdings, подчеркивая, что его заметили не только представители руководящего состава. Данный показатель вырос на 14% и 16% до 13,07 млн йен ($80,83 тыс.) и 9,42 млн йен в год соответственно ($58,25 тыс.) Это существенно больше средней зарплаты в Японии, размер которой, согласно данным налоговых органов, составляет 4,78 млн йен, или $29,56 тыс. в год.

Будущее безоблачно

Аналитики Bloomberg прогнозируют резкое ускорение роста доходов Kioxia в ближайшем будущем. Операционная прибыль компании по итогам 2026 финансового года ожидается на уровне 7,205 трлн йен ($44,56 млрд), что восьмикратно превышает показатель 2025 финансового года, завершившегося 31 марта 2026 г.

Прогноз крайне оптимистичный и вполне согласуется с собственными плановыми показателями японского чипмейкера. В I квартале 2026 финансового года (соответствует апрелю-июню 2026 г.) операционная прибыль Kioxia составит 1,298 трлн йен ($8,027 млрд), тем самым превысив аналогичный период прошлого финансового года в 29 раз, уверены в компании.

<p>Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены</p>
Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены Цифровизация

В Kioxia готовятся к устойчивому росту спроса на выпускаемую продукцию в долгосрочной перспективе. По сообщению EE Times Japan, чипмейкер планирует довести собственные капитальные расходы на 2026-2028 финансовые годы до уровня 470 млрд йен в год ($2,91 млрд). Таким образом этот показатель вырастет на 66% к 2025 финансовому году.

Одновременно с этим новым президентом Kioxia Хироо Ота (Hiroo Ota) намечена амбициозная цель: к 2028 г. 50% всех продаж должно осуществляться в соответствии с многолетними договорами с облачными гигантами – гиперскейлерами, отмечает TrendForce со ссылкой на Global Economic News.

Основная причина увеличения размера компенсационных пакетов

Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков развития технологии. В 2018 г. подразделение было трансформировано в отдельную компанию, которая впоследствии перешла под контроль группы инвесторов во главе с инвестиционной компанией Bain Capital и сменила название на Kioxia.

На фоне колоссального спроса на флеш-накопители со стороны технологических гигантов, затеявших масштабирование ИИ-инфраструктуры, и благоприятных прогнозов аналитиков в июне 2026 г. рыночная капитализация Kioxia кратно выросла, что позволило ей стать самой дорогой публичной компанией в Японии, опередив Toyota Motor и SoftBank.

Мощный рост стоимости ценных бумаг Kioxia положительно сказался на размерах компенсационных пакетов топ-менеджеров японской компании, поскольку им после ее выхода из состава Toshiba были предложены внушительные опционы на акции вновь созданной компании.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

ИТ-гигант из-за протестов остановил слежку за сотрудниками, фиксировавшую каждое нажатие клавиши и щелчок мыши

Обзор: Платформы для проведения вебинаров 2026

Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

«Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще