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Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2

Kioxia Europe объявила о двух новых сериях твердотельных накопителей (SSD), выпуск которых запланирован на IV квартал 2021 г. Серии Exceria Pro и Exceria G2 — это новейшие решения пользовательского класса от данной компании для сегодняшних ярых энтузиастов и массовых любителей самостоятельной сборки систем.

Серия Exceria Pro, в которой используется интерфейс PCIe Gen4x4 следующего поколения, создана для требовательных компьютерных сред. Эта совершенно новая серия будет предлагать увеличенную более чем вдвое максимальную скорость последовательного чтения по сравнению с серией Exceria Plus на основе PCIe Gen3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов.

Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улучшенной производительностью и емкостью. Эта серия SSD массового класса будет предлагать пользователям, которых интересует ценовая доступность, более 2000 МБ/с последовательной производительности и до 2 ТБ емкости.

Благодаря 3D флэш-памяти BiCS Flash от Kioxia в сериях Exceria Pro и Exceria G2 используется односторонний форм-фактор типа M.2 2280, который подходит как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Каждая серия также будет поддерживать ПО управления SSD Utility от Kioxia, которое поможет мониторить и обслуживать ваш SSD.

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