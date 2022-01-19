Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC

Kioxia Europe объявила о начале выпуска флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе технологии QLC (Quad-Level Cell — ячейка памяти, способная хранить 4 бита информации) собственной разработки. Технология QLC позволяет получить максимальную плотность памяти в массиве, что будет востребовано в решениях, для которых это преимущество является ключевым, например, в новейших смартфонах.

Первый прототип (PoC) новой памяти Kioxia стандарта UFS — 512-гигабайтное устройство, в котором используется 1-терабитная (128 ГБ) трёхмерная флеш-память BiCS Flash на базе технологии QLC. Он призван удовлетворить растущие требования мобильных устройств в части производительности и плотности памяти, обусловленные увеличением разрешения изображений, распространением видео с разрешением 4K и выше, развитием сетей 5G и т.п.

«Kioxia разрабатывает и поставляет UFS-память с 2013 г. С этого времени и по сей день мы работаем над расширением нашего ассортимента, и так немалого, за счёт новой UFS-памяти, предназначенной для устройств и сценариев, требующих повышенной производительности при выводе изображений, — сказал Аксель Штёрман (Axel Stoermann), вице-президент Kioxia Europe, отвечающий за маркетинг и инженерную разработку памяти. — С выводом на рынок UFS-устройств на базе технологии QLC мы сможем предложить ещё один продукт, способный удовлетворить растущие требования к Flash-памяти».

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Компания уже начала рассылку тестовых образцов 512-гигабайтных прототипов UFS памяти на базе технологии QLC некоторым из своих клиентов — OEM-производителей.