В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

В мире растут продажи оптических приводов Blu-ray, которые были мало кому интересны с конца 2000-х на фоне развития и распространения флешек. Это – неожиданное следствие прекращения поддержки Windows 10 и требования Microsoft по переходу на более новую Windows 11, но с самим отказом от Windows 10 это связано лишь отчасти. Активнее всего приводы скупают в Японии.

Японцы задают тренд

Спрос на оптические приводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. Тренд задают именно японские пользователи – именно они активнее жителей других стран массово скупают их для установки Windows 11 на свои ПК, и это при том факте, что приобрести Windows 11 можно и на гораздо более современной USB-флешке, для работы с которой оптические приводы не нужны.

Как сообщал CNews, 14 октября 2025 г. Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 10. Теперь у ее пользователей четыре варианта действия – работать в системе без обновлений, платить за апдейты, перейти на Windows 11 без смены ПК или купить новый ПК с заранее предустановленной Windows 11 или другой операционной системой.

Напомним, Windows 10 вышла в 2015 г.

В чем причина

Судя по всему, японские потребители выбрали именно третий вариант, вот только в современных настольных ПК и тем более ноутбуках нет оптических приводов. В некоторых десктопах еще осталось место под их установку, но с завода они, как правило, не поставляются – в 2025 г. массовой потребности в дисках на фоне развития интернета и доступности карманных высокоскоростных SSD нет.

disk6.jpg

Фото: rawpixel.com / FreePik
Диски еще не умерли, ими по-прежнему пользуются миллионы

Но пользователи старых ПК под управлением Windows 10, как пишет Tom’s Hardware, часто хранят нужные им файлы именно на оптических дисках, так как в их компьютерах, как правило, привод для них имеется. Они не хотят терять к ним доступ, особенно в эпоху повсеместных подписок, что и вынуждает их скупать оптические приводы.

В некоторых районах Японии приводы, особенно устанавливающиеся внутрь системного блока, уже стали дефицитом. Внешние считывающие и записывающие устройства с подключением по USB купить тоже непросто. Это касается как приводов Blu-ray, так и менее современных DVD. CD-приводы не упоминаются, по-видимому, ввиду их совсем уж древности и бесполезности в 2025 г. – один CD-диск вмещает максимум 800 МБ информации (чаще встречаются 700-мегабайтные диски). Для сравнения, двухсторонний двухслойный DVD-18 вмешает около 17 ГБ данных, а 4-слойный BD-XL – до 128 ГБ.

Все сходится

Переход с Windows 10 на 11 происходит на много медленнее, нежели переход на Windows 10 с Windows 8 и тем более Windows 7. Новая система расходует значительно большее количество ресурсов ПК и отказывается работать на древних, по мнению Microsoft, компьютерах и ноутбуках, выпущенных до 2018 г.

Тем не менее, к концу срока техподдержки Windows 10 жители всего мира, не желающие осваивать macOS и Linux, начали активно скупать современные ПК с целью перехода на Windows 11. Не желая платить Microsoft за апдейты для Windows 10, они тратят деньги на продукцию Lenovo, Dell и HP – эти компании, как сообщал CNews, лидируют по продажам в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября), согласно статистике исследовательской компании IDC.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

По данным IDC, активнее всего компьютеры и ноутбуки с Windows 11 скупают именно в Японии. И именно в этой стране пользователи чаще всего приобретают оптические приводы.

Не исключено, что они просто не хотят размещать весь свой накопленный годами контент, хранящийся на дисках, в облаке или на системном SSD-диске. Как сообщал CNews, Microsoft безжалостно удаляет файлы пользователей за десятилетия их жизни, а ее ОС Windows 11 умеет портить твердотельные накопители.

Геннадий Ефремов

