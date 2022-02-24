Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0

Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсальных флэш-накопителей (UFS), поддерживающих технологию MIPI M-PHY v5.0. Новые устройства построены на базе фирменной трехмерной флэш-памяти BiCS FLASH и будут доступны в трех вариантах: объемом 128, 256 и 512 ГБ. Накопители предназначены для использования в мобильных устройствах, включая передовые смартфоны, и обеспечивают высокую скорость чтения и записи. Об этом CNews сообщили представители Kioxia.

Новые накопители Kioxia соответствуют стандарту UFS нового поколения (MIPI M-PHY 5.0), который предполагает теоретическую скорость интерфейса до 23,2 Гбит/с на дорожку (две дорожки — 46,4 Гбит/с) в режиме HS-Gear5. Это позволяет добиться роста скорости последовательных чтения и записи устройства емкостью 256 ГБ примерно на 90% и 70% соответственно, а скорости произвольных чтения и записи — примерно на 35% и 60% соответственно по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Таким образом, новое поколение UFS обеспечивает значительное повышение производительности, позволяя новейшим смартфонам и другим продуктам предоставлять больше возможностей и повышать удобство работы для конечных пользователей в эпоху 5G и в дальнейшем.

Kioxia MIPI M-PHY 5.0)

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Kioxia Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе подразделение Kioxia Corporation, поставщика флеш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). Инновационная технология 3D-флеш-памяти компании BiCS FLASH формирует будущее хранения данных в приложениях высокой плотности, включая передовые смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобильную промышленность и дата-центры.