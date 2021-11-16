Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0

Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптимального соотношения производительности, стоимости и мощности, поддерживают до 64 ГТ/с (используется PCIe Gen4 c четырьмя линиями) и построены на базе памяти 3D BiCS FLASH пятого поколения от Kioxia.

SSD серии BG5 могут работать в режиме клиентского накопителя с поддержкой виртуального присвоения множества LUN (VML) и обеспечивают высокую производительность флэш-памяти, сохраняя при этом доступную цену, что делает их оптимальным решением для использования в широком спектре корпоративных и частных ноутбуков и настольных ПК. Устройства Kioxia BG5 также поддерживают технологию Host Memory Buffer (HMB) и представляют собой высоко оптимизированные твердотельные накопители без памяти DRAM. SSD Kioxia BG5 выполнены в компактном одностороннем форм-факторе M.2 2230 и имеют улучшенные тепловые характеристики, что делает их отличным выбором для тех, кто всегда в движении или работает из дома. Также доступны версии в одностороннем форм-факторе M.2 2280.

Накопители Kioxia серии BG5 предлагаются в трех вариантах: с емкостью 256, 512 и 1024 ГБ.

Kioxia BG5

Основные характеристики:

•скорость последовательного чтения до 3500 МБ/с, скорость последовательной записи 2900 МБ/с;

•до 500 000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду) при произвольном чтении и до 450 000 IOPS при произвольной записи;

•поддержка новейших стандартов TCG Pyrite и Opal и функции сквозной защиты данных для обеспечения безопасности информации как частных, так и корпоративных систем ;

•поддержка набора функций NVMe 1.4 и базовых команд управления по шине System Management Bus (SMBus);

•поддержка сигнала уведомления об отключении питания для защиты данных при принудительных выключениях.

В настоящее время Kioxia отправляет образцы накопителей серии BG5 ключевым отраслевым партнерам и заказчикам.