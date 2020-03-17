Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Seagate Technology пополнила линейку твердотельных накопителей IronWolf новым продуктом повышенной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он идеально подойдет для специалистов творческих профессий, а также для малого и среднего бизнеса. Решение предназначено для использования в корпоративных сетевых хранилищах NAS, рассчитанных на хранение данных с возможностью круглосуточного многопользовательского доступа и функцией кеширования.

Новый IronWolf 510 отвечает высоким требованиям ведущих производителей сетевых хранилищ, обеспечивая допустимое количество циклов полной перезаписи (DWPD). Продолжительный срок службы устройства позволяет более интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель. ПО IronWolf Health Management, которое позволяет анализировать работоспособность накопителя, вскоре будет доступно в совместимых сетевых хранилищах.

«Мы первыми предложили рынку специально разработанный накопитель M.2 NVMe для NAS, оставляющий далеко позади диски SATA по производительности, а по надежности втрое превосходящий аналогичные продукты конкурентов. Эти накопители отвечают необходимым требованиям наших партнеров, производителям сетевых хранилищ NAS, к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD), — сказал Мэтт Ратледж (Matt Rutledge), старший вице-президент по разработке устройств. — Подобный высокий уровень износостойкости позволит нашим клиентам получить надежное решение для сетевых хранилищ, предназначенных для малого бизнеса, а также людей творческих профессий».

«Мы с радостью наблюдаем за появлением новых продуктов в линейке твердотельных накопителей Seagate для сетевых хранилищ NAS, разработанных с учетом специфических требований и позволяющих повысить уровень производительности и износостойкости, — отметил Мейцзи Чан (Meiji Chang), главный управляющий QNAP Systems, Inc. — С ними QNAP может создавать более эффективные и надежные системы и приложения, в том числе флеш-массивы».

Твердотельные накопители IronWolf 510 NVMe 1.3 на шине PCIe Gen3x4 выпускаются в следующих емкостях: 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ. Они совместимы с сетевыми хранилищами NAS ведущих производителей. Их можно использовать в серверах хранения данных для предприятий малого и среднего бизнеса, а также людей творческих профессий.

Использование жестких дисков IronWolf в сочетании с твердотельными накопителями IronWolf позволяет обеспечить одновременно сверхвысокую емкость, исключительную износостойкость и суперскоростное кеширование.

Рекомендуемая розничная цена за Seagate IronWolf 510 составляет: 240 ГБ — 9999 рублей; 480 ГБ — 13499 рублей; 960 ГБ — 26999 рублей; 1,92 ТБ — 43499 рублей.

Другие материалы рубрики

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

«Яндекс» запустил услугу по автопереносу данных в облако с любых платформ

«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника