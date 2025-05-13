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Гигант-Компьютерные системы ГКС


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 37 дел, на cумму 1 023 456 344 ₽*

Судебные дела (37) на сумму 1 023 456 344 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 1 021 093 963 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 362 381 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 2
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Гигант-Компьютерные системы и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 90 1
Крок - Croc 1785 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 186 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 2
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 346 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 1
Моноблок - Monoblock PC 994 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1873 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14039 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7515 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 340 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 1
DDR - Double data rate 2803 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5948 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3330 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14627 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6342 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 959 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11488 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 37 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 784 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 361 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
Серебряков Виктор 50 1
Бессонов Евгений 4 1
Ковалев Егор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 543 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8755 1
N+1 - Издание 172 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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