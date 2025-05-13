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Гигант-Компьютерные системы ГКС
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 37 дел, на cумму 1 023 456 344 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Гигант-Компьютерные системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
|Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 220 1
|Серебряков Виктор 50 1
|Бессонов Евгений 4 1
|Ковалев Егор 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
|N+1 - Издание 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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