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Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ

Crucial расширила серию твердотельных накопителей, представив новинку – SSD серии MX500 емкостью 4 ТБ.

Это первый твердотельный накопитель компании с таким объемом памяти, ранее серия была представлена объемами 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В случае MX500 4 ТБ Crucial продолжает использовать флеш-память NAND материнской компании Micron, ячейка памяти в которой способна хранить три бита информации (Triple Level Cells, TLC). Новый диск Crucial обладает динамическим ускорением записи данных, многоступенчатыми алгоритмами целостности, адаптивной тепловой и встроенной защитой от потери мощности, а также поддержкой сна устройства.

Серия MX500 использует 2,5-дюймовый корпус, SATA 6 Гбит/с для передачи данных и контроллеры SM2258 компании Silicon Motion. Для всех емкостей от 250 ГБ до 4 ТБ Crucial указывает скорость последовательной передачи 560 МБ/с при чтении и 510 МБ/с при записи. При этом MX500 на 4 ТБ рассчитан на 90 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи. Удобства в использовании добавят поддержка TRIM, встроенная технология самоконтроля и отчетности (SMART), активная сборка мусора и код исправления ошибок (ECC).

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Твердотельный накопитель Crucial MX500

С увеличением емкости Crucial также увеличивает ожидаемый срок службы с 700 ТБ записанных (для модели 2 ТБ) до 1000 ТБ (всего записанных байтов, TBW), что соответствует примерно 0,13 записи на диск в день (DWPD) или примерно 520 ГБ в день. Гарантийный срок остается неизменным и составляет пять лет. Пошаговое руководство по использованию, а также поддержка клиентов делают использование MX500 на 4 ТБ максимально доступным даже для тех, кто никогда не открывал корпус своего компьютера.

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